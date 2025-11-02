“Ella es feliz donde huele a…” Marbelle arremetió contra María José Pizarro por disfrutar de una marcha

Luego de que Gustavo Petro se posicionara como presidente de la república, han sido varias de las figuras del entretenimiento que han demostrado su descontento por su rol, una de las más presentes han sido Marbelle, quien ha generado polémica por sus fuertes declaraciones sobre diferentes figuras de la izquierda colombiana.

Si bien, Petro ha sido el protagonista, lo cierto es que para Marbelle no hay impedimento para decir lo que piensa, en ocasiones cruzando el límite para muchos del respeto. Hace pocos días la cantante no dudó en referirse a María José Pizarro, senadora de la república, quien también ha demostrado su apoyo a Gustavo Petro, pero también demostrado su descontento con algunas de sus decisiones.

En redes sociales se viralizó un video de Pizarro bailando junto a otras figuras de la política en medio de la que habría sido una marca de la cual se desconoce una fecha exacta. Lo cierto es que la senadora mostró su emoción y apoyo a la misma, situación que terminó generando molestia en Marbelle, quien no guardó silencio y aseguro “Ella es feliz donde huele a mierda y chucha”.

Ante sus respectivas declaraciones, varios de sus seguidores no dudaron en apoyar sus palabras, dejando ver su descontento con varias de las acciones de Pizarro y relacionándola con Gustavo Petro. Cabe resaltar que María José busca no referirse a las críticas que recibe y enfocarse así a cada uno de los proyectos con los que cuenta.

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Durante más de seis años, Marbelle sostuvo una relación con Sebastián Salazar, un futbolista que hizo parte de Independiente Santa fe y actualmente haría parte de Bogotá F.C. A pesar de la diferencia de edad de más de 15 años, lograron conectar desde un inicio fortaleciendo así mucho más su unión y apoyándose en cada uno de sus proyectos.

“Ya no tengo acciones, pero si les quiero decir que soy fiel, hice parte de esa familia leona (…) Pero que les puedo contar ya hace bastante tiempito no lo he querido hacer público porque es lago de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido ahí, precisamente por la relación por mucho tiempo estuvo ahí.

Por amor, por respeto, porque igual seguimos en comunicación con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa y ya vamos para tres años más o menos. Una pausa para entender las decisiones y los tiempos de cada uno, no ha sido fácil, pero acá estamos y seguimos en la pausa", fueron las declaraciones que añadió Marbelle.



