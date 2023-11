Famosa presentadora de Día a Día confesó que comenzó como ‘Chica Águila’ y reveló cuánto le pagaban

Sandra Posada es en la actualidad una de las presentadoras de Día a Día con mayor reconocimiento y fama en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, aunque gran parte de su reconocimiento mediático se haya dado gracias a su trabajo en el programa matutino del canal Caracol, lo que muchos de los seguidores de Posada no saben es que los inicios de la presentadora fue en el modelaje, específicamente Posada fue una de las ‘Chicas Águila’.

Fue incluso gracias a esta plataforma que le ofreció Chicas Águila que la modelo pudo impulsar su carrera en la farándula, la historia de como Posada llegó allí la compartió ella misma en medio de un programa en Frank Martínez, Adrián Parada y ‘Chicho’ Arias, llamado ‘La mesa de trabajo’. La presentadora fue la invitada al programa de los comediantes, donde relató que hace 24 años participó en la convocatoria para ser una de las imágenes de la popular cerveza.

En medio de su historia, la modelo expresó que llegó al concurso en el año 2000, cuando tenía 19 años, y que pese a los buenos comentarios de personas allegadas, no se tenía mucha fe a sí misma, pues tenía bastante inseguridad frente a las demás modelos que se disputaban por ser una ‘Chica Águila’. No obstante, la indudable belleza convenció a los jueces quienes no solo la eligieron ese año, sino que además la dejaron repetir, pues cabe recordar que cambiaban a las modelos año tras año.

Cuanto ganaba una modelo que hacía parte de ‘Chicas Águila’

La presentadora contó que su sueldo era de un millón de pesos, lo que para la época significaban aproximadamente 5 salarios mínimos. Aunque en el momento esta era una buena fuente de ingresos, Posada también relató que era una situación a veces incómoda, pues tenía que lidiar con las insinuaciones que le hacían los hombres.