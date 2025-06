Presentadora de ‘Día a día’ confesó que su exesposo se quemó el 65% de su cuerpo, “vendado de pies a cabeza”

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento con mayor trayectoria dentro de Caracol Televisión, pues lleva 23 años al aire, encargándose de acompañar las mañanas de los televidentes, bajo una serie de contenidos propuestos e invitados a diarios, pero además de su ya conocido equipo de presentadores como lo son Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde y Carlos Calero, quien tampoco pasa de largo, es, precisamente, Sandra Posada, otra de las presentadoras quien confesó que su exesposo se quemó el 65% de su cuerpo.

Sandra Posada durante varios años se ha destacado en Caracol Televisión, pues además de su participación en ‘Día a día’ también ha hecho parte de algunas de las emisiones de ‘La Red’, ocupando el lugar de Mary Méndez, recibiendo así una amplia acogida por parte de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Sin embargo, la paisa ha tenido que afrontar duros momentos a lo largo de su vida, pues hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘La Red’, pero esta vez como entrevistada para contar la dura etapa que vivió junto a su hija Julieta por su exesposo.

“Ricardo tiene un accidente que nos coge a todos por sorpresa y se incendia el apartamento en el que él vivía y Ricardo se quema el 65% del cuerpo. En la clínica hicieron todo lo posible porque además estaba en cuidados intensivos, estaban esperando, ya que cualquier cosa pasara. Y yo me acuerdo de que Ricardo estaba vendado de pies a cabeza, lo único que se le veía era un tipo que le salía de la boca en un respirador. El respirador era negro porque solo salía hollín y la impresión de Julieta, lo primero que hizo fue agarrarme la mano y me decía mami, no puedo con esto, yo le dije, tú eres más fuerte que esto.

No te preocupes aquí, voy a estar y yo háblale, háblale a tu papá, dile que aquí estás, dile que no te puede abandonar, que tiene que estar aquí contigo (…) Ricardo sobrevivió porque todo hay que decirlo, es un hombre de fortaleza impresionante de hecho se recuperó de manera yo no sé, creería milagrosamente", fueron las declaraciones expuestas por parte de la figura de ‘Día a día’.

¿Quién es el actual esposo de Sandra Posada, de ‘Día a día’?

El esposo de Sandra Posada de ‘Día a día’ es Felipe Camacho, quien ha dado de que hablar en diversas ocasiones debido a su rol como especialista de Neurociencia y también por su faceta desde el rol deportivo, ya que se desempeñó como motivador y psicólogo clínico desempeñándose en la Selección de Costa Rica. Aunque la pareja está radicada en Medellín junto a Julieta y Vicente, son constantes los viajes que debe cumplir Camacho por su trabajo mientras que la presentadora de ‘Día a día’ suele estar mucho más presente a pesar del tiempo que toma para llevar a cabo su trabajo durante las primeras horas del día.