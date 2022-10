La presentadora Sandra Posada de Día a Día contó que se le destruyeron sus prótesis mamarias y que ha sufrido mucho en el proceso de reconstrucción de su cuerpo, en declaraciones a La Red. En agosto pasado, se sintió un bulto en el pecho, corrió al médico quién le recomendó que se hiciera una ecografía y el resultado fue que tenía las prótesis totalmente destruidas.

La bella paisa contó el amargo momento que pasó. “Me dijo un especialista que tenía las prótesis destruídas y de hecho podía observar que se me estaba saliendo el líquido de las prótesis y eso me angustió y además me confirmó que tenía la otra prótesis del lado izquierdo destruída”.

Tras un proceso médico, Laura ha podido volver a recuperar su salud y dedicarse a vivir una vida más sana al cuidado de su cuerpo.

Entrevista a la presentadora de Día a Día Sandra Posada

La presentadora hace un tiempo entregó esta entrevista a PUBLIMETRO:

¿Cómo iniciaste tu carrera en televisión?

Un día me llamaron para un casting que era del canal uno, era para una producción que realizaba Cosmovisión como productora, lo gané y empecé en ese proyecto que se llamaba La lonchera.

Duró muy poco, a los tres meses me llamaron del Canal Uno, fue Yamit Amat y era para proponerme trabajar en Bogotá. Decidí medírmele a la aventura, suspendí la universidad y me fui a vivir sola a Bogotá para trabajar en CM&.

¿Cómo fue la experiencia?

Durante ese tiempo hice escuela con Yamit Amat, fue duro aprender en tan poco tiempo lo que una persona se dedica a hacer en cinco años. Fue un curso intensivo con llorada y todo, además estaba muy pequeña, estaba sin mis papás en una ciudad diferente, no tenía familiares ni amigos ni nada.

Al terminar el año me llamaron de Cosmovisión otra vez, pero esta vez era del canal, me devolví para Medellín, luego de eso se me abrieron más oportunidades en Une, Teleantioquia y luego en Caracol.

¿Por qué seguiste estudiando Ingeniería Industrial si desde que estabas en segundo semestre entraste a la televisión?

No pensé en cambiarme por los estigmas que había sobre la carrera de Comunicación Social, se decía que era para niñas vacías, para niñas lindas, las que no querían estudiar y le huían a las matemáticas. Hoy por hoy los desmiento completamente, porque para estar en este medio se necesita ser muy inteligente.

Cambiando un poco de tema y regresándonos al pasado, ¿Cómo recuerdas tu niñez?

Muy feliz, con mis padres y mis hermanas siempre hemos sido muy unidos. Soy la mayor, muy consentida, las tres somos muy contemporáneas y siempre hemos estado detrás de mi mamá.

Mi mamá es la que lleva las riendas de la casa y mi papá lo ha permitido porque no le gusta estar en problemas de faldas, así lo decidió al ser el único hombre entre 4 mujeres.

Mi mamá dejó su vida laboral por dedicarse a su hogar. Ella ha sido mi principal cómplice, siempre ha estado ahí, ella me ha acompañado en todo, para ella siempre ha sido importante que yo haga realidad mis sueños. Ha sido mi alcahueta, mi principal compinche, nunca me ha dicho no lo hagas, siempre, siempre, me ha apoyado.

Yo fui muy tímida en el colegio, era muy insegura, entonces mi mamá me apoyó cuando le dije a los 14 años que quería entrar a una escuela de modelaje, no porque lo viera como parte de mi futuro, era para incrementar la seguridad.