“Israel está haciendo lo que tiene que hacer, y es lo mismo que haré para defender a Colombia”: Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial

El abogado y precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella habló en los micrófonos de Publimetro, sobre su candidatura y el inicio de la carrera por la Casa de Nariño. En su charla, mencionó algunas de sus propuestas y sus posturas sociales y políticas; sin embargo, una de las que más llamó la atención tuvo que ver con el conflicto entre Israel y Palestina en el Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Mi prioridad no son los venezolanos”, Abelardo De La Espriella sobre su relación con el gobierno de Nicolás Maduro

Ante la situación que se vive en Gaza, el precandidato presidencial aseguró que “El estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo, y es lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. Cueste lo que cueste”.

Además, aseguró que su postura es firme, pese a las críticas que otros tengan sobre el tema. “Uno tiene que defender a su gente y uno no puede, ante ninguna circunstancia, arrodillarse ante el terrorismo”, enfatizó de la Espiella.