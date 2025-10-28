Santiago Botero comparó la recolección de firmas de Abelardo de la Espriella con la consulta del Pacto Histórico

La carrera por saber quién reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño en 2026; dentro de la bolsa de precandidatos resaltan los nombres de Abelardo de la Espriella y Santiago Botero; este último quien le mandó una dura pulla al primero por la falta de personas en los puestos en los que recoge sus firmas.

Botero es uno de los precandidatos más polémicos de esta previa de las presidenciales, debido a sus polémicas propuestas, la mayor parte de ellas asociadas con la seguridad, en la que plantea que la solución a muchos de los problemas en este aspecto del país, se pueden solucionar con “plomo”.

El abogado y precandidato presidencial hizo un comentario en inglés a través de su cuenta en la red social X.

Justamente Botero protagonizó recientemente un clip que se hizo viral en las redes, imágenes con las que criticó fuertemente a De la Espriella, por la falta de personas en los puestos que habilitó para la recolección de firmas.

“Oigan que hijuep%$& fila que hay para firmar por Abelardo De la Espriella. Esto está más bravo que la consulta del Pacto Histórico. Mejor apague y guarde ese gallo”, fueron las palabras de Botero, que generaron un gran debate en la red TikTok.

“Yo y mi familia, si firmamos, duélale a quién le duela”, “Toca acampar la noche anterior para firmar”, “En eso se gastaron los millones que se robaron de DMG”, ”Por lo menos él no está haciendo quedar mal a los costeños como usted a los paisas", “Con De la Espriella muchos están perdiendo”, “Este tipo me caía mal, pero ahora reconozco que es un buen candidato”, y “De la Espriella es una farsa”, fueron algunas de las reacciones.

La propuesta de Abelardo De la Espriella contra la corrupción en Colombia

En entrevista para Publimetro Colombia De la Espriella fue contundente en afirmar que de ser elegido presidente pondrá en marcha un “Bloque de búsqueda anticorrupción”; algo que pretende realizar con la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército.“Si la corrupción está afuera también le caemos”, xpresó.