Daniela Ospina estalló y defendió a su hija, Salomé de las fuertes críticas en redes

Daniela Ospina es una exvoleibolista colombiana y empresaria, quien cuenta con una amplia acogida por medio de sus redes sociales, donde ha posicionado su marca ‘Dan five’, enfocada en ropa deportiva para mujeres. Sin embargo, el mayor sueño cumplido para la paisa son sus hijos, Salomé, fruto de su matrimonio con James Rodríguez, y ahora Lorenzo con su actual pareja, Gabriel Coronel.

Le puede gustar: Diana Ángel catalogó de descaro y vergüenza las palabras de Paloma Valencia en contra de la JEP, “descalifique llamándolo espejismo”

Desde hace varios años, Ospina decidió irse de Colombia y por ende, radicarse en Estados Unidos, lo que también le permitió destacarse por medio de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa, mostrando varios detalles de su vida.

Si bien, la paisa deja claro que el ser mamá no es una tarea sencilla, tampoco la cambiaría, pues busca estar presente en cada uno de los proyectos de sus hijos y por supuesto, estar junto a ellos en aquellas fechas especiales.

Durante la celebración de Halloween, Daniela compartió el disfraz que decidieron en familia, tratándose de superman. Sin embargo, en las fotos compartidas solo aparece su pareja, Gabriel Coronel, y su hijo menor, Lorenzo, dejando ver la ausencia de Salomé, fruto de su matrimonio con James Rodríguez.

Los comentarios con respecto a este tema no se hicieron esperar, tanto así que Daniela Ospina terminó respondiendo ”Somos siempre una familia más allá de una foto. A nadie se está dejando a un lado. Por lo que veo tienes una bebé hermosa con la que hoy decides qué hacer y disfrutar de cada etapa. Salo ya creció, hay cosas que le gustan y otras que no.

Seguramente cuando vivas tu experiencia entenderás que ya hay cosas que tu hija simplemente no quiere, y se respeta. Salo, está muy bien en su colegio y hoy la llevaré al plan con sus amigas, como cualquier niña de 12 años, que ya no le gustan tanto las fotos. Y se respeta".

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del padre de Daniela Ospina?

Uno de los dolores más fuertes que ha tenido que atravesar Daniela Ospina fue, precisamente, la muerte de su padre, Hernán Ospina, quien durante varios años enfrentó cáncer de páncreas y para el año 2019 se dio su deceso, siendo este uno de los golpes más duros para su familia.