Daniela Ospina llenó de amor a su esposo Gabriel Coronel con tremendo regalo de cumpleaños

Daniela Ospina es una empresaria y creadora de contenido radicada en Miami, pero nacida y criada en la ‘capital de la montaña’, Medellín ; mujer que acumula más de 7,4 millones de seguidores en Instagram, red social en la que comparte su cotidianidad y parte de su idilio con el actor venezolano Gabriel Coronel, hombre al que llenó de amor con un emotivo regalo de cumpleaños.

PUBLICIDAD

Tras terminar su fallido matrimonio con el futbolista James Rodríguez, padre de su hija Salomé, la hermana de David Ospina decidió darle una nueva oportunidad a su corazón con Coronel, a quien considera su media naranja, mismo que le dio la felicidad de convertirse en madre nuevamente, ya que juntos trajeron al mundo a su amado Lorenzo.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ‘Juan Gabriel’ fue eliminado de ‘Yo Me Llamo’; Amparo no le rebajó el hecho de acelerar la pista

Gabriel Coronel y Daniela Ospina desde sus redes sociales Foto: Instagram @gabrielcoronel

La exjugadora del equipo de voleibol del Real Madrid de España, no quiso pasar por alto el cumpleaños número 38 de Coronel y para ello decidió hacer una publicación en la que había un carrete fotográfico con algunos de sus momentos memorables, imagenes acompañadas de una extensa descripción llena de amor:

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Que sigamos construyendo juntos y coleccionando momentos, de esos que siempre nos hacen crecer y sobretodo de esos que nos miramos y nos decimos lo logramos, te admiro profundamente, eres un hombre en todo el sentido de la palabra , caballeroso l, amoroso, buen papá y esposo, deseamos para ti mucha salud amor y prosperidad”.

Cabe acotar que previo a este post, Ospina mostró la alegría que le provocó el haber sido invitada junto a Gabriel a una de las cadenas de televisión más vistas de los Estados Unidos, Telemundo, canal en el que aparecieron en la sección de cocina de ‘Hoy día’.