Daniela Ospina habló de los momentos complejos que vivió al irse de Colombia, “por qué no caí en depresión”

Daniela Ospina es una exdeportista y empresaria colombiana, quien es hermana del arquero de Atlético Nacional, David Ospina, y exesposa del futbolista, James Rodríguez, con quien estuvo casada por más de cinco años, sin embargo, decidieron tomar caminos separados, pues los problemas entre ellos estaban más que latentes, decidiendo priorizar el bienestar de su hija, Salomé. Años más tarde, la paisa volvió a encontrar el amor en Gabriel Coronel, un presentador y actor, con quien se casó y hace poco más de un año le dio la bienvenida a su hijo, Lorenzo. A pesar de que su relación con James es un capítulo cerrado, lo cierto es que recientemente Daniela habló de los complejos momentos que vivió al irse de Colombia.

Ninguno de los seguidores de Daniela olvida los momentos que vivió durante su matrimonio con James, teniendo en cuenta que fue víctima de varias críticas por su aspecto físico y ahora durante una entrevista en ‘Sin rodeo’ se refirió a algunas de ellas. La pregunta del hombre tuvo que ver, precisamente, por el momento en el que se casa con el futbolista y por ende, se radican en España:

“Fue horrible (…) Me tildaron de travesti, fea, o sea fue fuerte, fue muy heavy. Yo te juro que a veces recuerdo y digo yo por qué no caí en una depresión", fueron las declaraciones que añadió Daniela Ospina. Cabe resaltar que para aquel momento, la paisa buscaba no estar tan presente en sus redes sociales como lo hace actualmente, sin embargo, los ataques en su contra venían de portales, revistas y por supuesto, de algunas de sus apariciones en redes sociales, situación que no fue sencilla, pero terminó siendo un aprendizaje para ella.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del padre de Daniela Ospina?

Uno de los dolores más fuertes que ha tenido que atravesar Daniela Ospina fue, precisamente, la muerte de su padre, Hernán Ospina, quien durante varios años enfrentó cáncer de páncreas y para el año 2019 se dio su deceso, siendo este uno de los golpes más duros para su familia.

A pesar del tiempo que ha pasado, el dolor todavía está presente, pero también el amor y las enseñanzas que dejó para cada uno de ellos.