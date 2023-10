“Ser exitosa pero tenerle a cada hijo un padre”: Daniela Ospina se ‘mamó’ de que la consideren mala madre

Durante más de ocho años, la deportista y creadora de contenido Daniela Ospina y el futbolista James Rodríguez compartieron sus vidas en una relación amorosa, de la cual nació su ‘retoño’ Salomé. El tiempo fue pasando y sus vidas se separaron, hasta el punto que Ospina volvió a darle una oportunidad al amor y quedó embarazada nuevamente; pero no todo es color de rosa, puesto que su situación sentimental le ha generado varias críticas injustas a las que contestó recientemente.

El actor venezolano Gabriel Coronel, es el nombre del hombre que le volvió a alegrar el alma a Daniela, quien está a pocos meses de dar a luz al fruto de su vínculo, el pequeño Lorenzo. Aunque la influenciadora está que no cabe de la dicha al saber que volverá a experimentar el nacimiento de un hijo, en las redes sociales hay algunas personas que quieren opacarle su sonrisa con negativos comentarios.

Esto quedo evidenciado recientemente en su perfil de Instagram, plataforma en la que acumula 7,3 millones de seguidores y en donde respondió contundentemente a un interrogante, con el que uno de sus detractores la juzgo por tener dos hijos con hombres diferentes, hecho que para el usuario es un mal ejemplo para Salomé:

“Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en redes “porque son famosos”, es un poco complejo, suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre, y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los calores que les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación; y seguiré siendo la misma mujer exitosa”, manifestó la mujer de 31 años.

