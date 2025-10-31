María José Ardila, la joven que terminó con muerte cerebral por reto en una discoteca. (Foto: Tomada de Facebook / Captura de video @enlacetelevision 30 de octubre de 2025)

María José Ardila, la joven que hizo reto en discoteca y terminó con muerte cerebral, tenía un bebé de solo 10 meses de nacido. Las versiones que se conocieron de los hechos indican que la joven aceptó participar en un reto de consumo de varios licores en corto tiempo en una discoteca, que le habrían producido un desmayo, se vómito, broncoaspiró y permaneció sin respirar durante 17 minutos.

Con el paso de las horas se conocen más detalles de lo que le sucedió a María José Ardila, quien habría aceptado un peligroso reto de consumo excesivo de licor en corto tiempo.

Joven caleña que murió por reto en una discoteca tenía un bebé de solo 10 meses

La trágica muerte de María José tiene conmocionados a los caleños. Su padre, Andrés Ardila habló con Blu Radio para contar los detalles de esa noche en la que se apagó la vida de su hija y convirtió la suya en una pesadilla.

Al parecer, María José se habría arriesgado a participar del reto para ganar un premio en efectivo para ayudarle a una persona cercana. “Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo, ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’”, relató el padre, que aprovechó para decir que estos concursos son el “típico método de comercialización de trago en los bares”.

Sin embargo, también se supo que María José hacía 10 meses había tenido un bebé, por lo que llevaba un largo tiempo sin consumir licor, ya que no lo hizo durante el embarazo y hacía poco que había suspendido la lactancia materna. La “inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente,” dijo el padre.