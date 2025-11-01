¿Exagerado? Estas habrían sido las exigencias de Shakira para su concierto en Cali

La barranquillera Shakira hace pocos días regresó a Colombia para el cierre oficial de su gira en el país, donde ciudades como Cali y Bogotá fueron las elegidas. La artista en medio de su llegada no dudó en expresar el cariño que siente cada vez que pisa suelo colombiano, buscando darle el mejor show a sus fans de principio a fin. Ahora, tras su presentación en Cali que logró ser todo un éxito, se conocieron las exigencias que habría tenido Shakira para este concierto.

Hace varios meses, Shakira llegó a Colombia deleitando con sus mejores éxitos al público de ciudades como Bogotá, Medellín y por supuesto, Barranquilla, pero desde hace alrededor de nueve años, los caleños no disfrutaban de su talento, motivo por el cual en medio de la planeación de nuevos shows, la ciudad estuvo presente.

Ahora, días después de su show en ‘La sucursal del cielo’, se dieron a conocer las que habrían sido las exigencias de Shakira en su camerino y en el de sus bailarines:

Exigencias que habría tenido Shakira para su concierto en Cali

- Plato de mango en rodajas.

- Plato de piña en rodajas.

- Tazón de arándanos.

- Tazón de frambuesas.

- Tazón de fresas.

- Canasta de bananos, manzanas, mandarinas y uvas enteras.

- Trozo de jengibre con rallador pequeño.

- Hummus.

- Mini tabla de pollo, pavo y jamón.

- Tazón con rojas de limón y de lima.

- Juego verde.

- Jugo de remolacha.

- Caja de leche descremada.

- Leche de coco y avena.

- Caja individual de Frutto de manzana, mando y durazno.

Camerino de Sasha y Milán

- Bandeja de frutas con fresas, piña en rodajas y mandarinas

Hasta el momento se desconoce si estas habrían sido las exigencias reales por parte de Shakira, lo que queda claro es que fueron cientos los fieles fanáticos que disfrutaron de su concierto en Cali, deseando que pronto regrese al país, tras varios años ausente de los escenarios.