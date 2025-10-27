Al ritmo de ‘Antología’: Hombre le pidió matrimonio a su novio en concierto de Shakira en Cali

La ‘Shakiromania’ volvió a tomarse Colombia, luego del éxito que tuvo la barranquillera con sus presentaciones a inicio de año en su tierra natal, Bogotá y Medellín. Ahora, en el cierre de este 2025, su gira ‘Las mujeres ya no lloran World tour’, tuvo una parada en Cali, ciudad en la que un fanático decidió tomar una de las decisiones más importantes de su vida, pedirle matrimonio a su novio.

Tras 19 años sin tocar en el estadio Pascual Guerrero, Shakira decidió sorprender al público caleño con dos noches de ensueño, con dos conciertos llenos de sorpresas los pasados 25 y 26 de septiembre; presentaciones en las que la ‘loba’ dio todo su potencial, además de subir a la tarima a uno de los grupos salseros icónicos en la capital del Valle del Cauca y Latinoamérica, el Grupo Niche.

El paso de ‘Shaki’ por la sucursal del cielo dejó varios réditos, dentro de ellas un movimiento económico superior a los US$21 millones y la llegada de 25.000 visitantes nacionales e internacionales que impulsaron el sector gastronómico y hotelero caleño, generando, entre otras cosas 3.000 empleos temporales.

Más allá de la música y lo sucedido en esta urbe, dentro del Pascual se dio un momento que varios fanáticos no olvidarán y que fue publicado por el usuario de TiKTok, Gerardo García. En las imágenes se ve como él le pide matrimonio a su novio al ritmo de la canción ‘Antología’, recibiendo un rotundo sí de su amado en medio de los aplausos y las lágrimas de decenas de personas que presenciaron este suceso lleno de amor.

Cabe acotar que Shakira no le baja el pie al acelerador a sus presentaciones, ya que el próximo sábado primero de noviembre estará presente en el Vive Claro de la capital colombiana.