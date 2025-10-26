Shakira sorprendió a su público en concierto de Cali al invitar al Grupo Niche

La capital del Valle del Cauca recibió a Shakira este 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, como parte de su gira mundial“Las mujeres ya no lloran World Tour”. Este será su regreso a Cali después de 19 años de ausencia.

Las más de 30.000 boletas para la primera presentación se agotaron en menos de una semana, lo que llevó a los organizadores a abrir una segunda fecha. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, esperan que con la culminación de las dos fechas de logre un movimiento económico superior a los US$21 millones, con alrededor de25.000 visitantes nacionales e internacionales.

Los sectores de gastronomía, transporte, logística y comercio serán los principales beneficiados. Además, el sector hotelero reporta una ocupación del 94%, mientras que se generarán 3.000 empleos temporales.

En la primera noche del show el sábado 25 de octubre, la Loba anunció como invitados especiales a nada más que al Grupo Niche, exaltando una de las leyendas de la salsa en el país. Finalmente en la noche llegaron al escenario para poner al publico caleño a cantar sus tan adoradas canciones y por supuesto a Shakira, donde en algunas videos se le vio interpretando ‘Sin Sentimientos’.

Hoy, en la segunda fecha se espera que la famosa agrupación salsera haga presencia una vez más o quizás la Loba tenga más sorpresas para todo su público. Por el momento, en el video compartido por Páramo, describen esta fecha como una de las mejores de la artista aquí en Colombia.

Cabe resaltar que aun queda una fecha pendiente con su país y es nada más que con Bogotá, a pesar de ya haber venido con el tour, la cantante regresa el próximo 1 de noviembre al Vive Claro.