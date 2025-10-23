Cali en modo Shak: la ciudad espera 25.000 visitantes por el regreso de Shakira tras 19 años

La capital del Valle del Cauca se prepara para recibir a Shakira este 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”. Este será su regreso a Cali después de 19 años de ausencia.

Las más de 30.000 boletas para la primera presentación se agotaron en menos de una semana, lo que llevó a los organizadores a abrir una segunda fecha. La expectativa es alta, no solo por el espectáculo musical, sino también por su impacto en la economía local.

Cali recibe a Shakira: impacto económico y logístico del concierto

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, se espera un movimiento económico superior a los US$21 millones, con alrededor de 25.000 visitantes nacionales e internacionales. Los sectores de gastronomía, transporte, logística y comercio serán los principales beneficiados. Además, el sector hotelero reporta una ocupación del 94%, mientras que se generarán 3.000 empleos temporales.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la administración municipal ha asumido este evento como un proyecto de ciudad, con el propósito de consolidar a Cali como una plataforma para eventos internacionales. “Este concierto representa una oportunidad para mostrar que la ciudad cuenta con la infraestructura y la capacidad organizativa necesarias para recibir artistas de nivel mundial”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara, destacó que estos espectáculos refuerzan la confianza en la ciudad y demuestran su capacidad logística y empresarial. “Cada evento deja beneficios en empleo, dinamiza sectores productivos y fortalece el orgullo local”, afirmó.

Plan de movilidad y seguridad

Con el fin de garantizar la movilidad durante los conciertos, el sistema de transporte masivo MÍO dispondrá de tres rutas especiales que operarán desde la estación Estadio entre las 11:00 p.m. y las 2:00 a.m. Las rutas cubrirán los sectores norte, sur y oriente de la ciudad. Los asistentes podrán pagar con tarjetas tradicionales del sistema o con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard.

Además, algunos centros comerciales ampliarán su horario hasta las 3:00 a.m., ofreciendo más de 11.000 cupos de parqueo. Esta medida busca reducir el uso de vehículos particulares y evitar congestiones en las vías cercanas al estadio.

La Secretaría de Movilidad implementará cierres temporales en la Calle 5, Calle 9 y Avenida Roosevelt, junto con zonas de acceso controlado. En total, más de 1.000 personas participarán en las labores de logística, atención médica y gestión de emergencias, para asegurar el orden y la seguridad durante los conciertos.

Cali, destino para grandes eventos

El montaje del escenario ya avanza en el Estadio Pascual Guerrero, mientras la ciudad se prepara para recibir a los seguidores de la artista barranquillera. La administración municipal considera que este tipo de espectáculos contribuyen al posicionamiento turístico de Cali y fortalecen su imagen como destino para eventos culturales y musicales.

Tras experiencias como la COP16, el concierto de Shakira se proyecta como un nuevo impulso para la ciudad en términos de visibilidad internacional y dinamismo económico. Con la llegada de la artista, Cali busca reafirmarse como una ciudad atractiva para el turismo y la inversión vinculada al entretenimiento.

La expectativa crece a pocas horas del inicio del espectáculo, que promete reunir a miles de asistentes en el estadio y dejar una huella económica y cultural significativa para la capital del Valle del Cauca.