Edward Porras, ‘el ojo de la noche’, habló del robo del que fue víctima por alrededor de 13 habitantes de calle

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida.

Le puede gustar: Hermano de Luis Colmenares aseguró que se repite la historia tras presunto asesinato de joven en fiesta de Halloween

Desde hace varios años uno de los periodistas que se destaca es Edward Porras, más conocido como ‘El ojo de la noche’, quien lleva varios años llevándoles a los televidentes aquellos hechos que tiene lugar durante las noches en la capital colombiana.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su carrera, pues tanto él como su equipo han sido víctimas de robo en medio de su rol periodístico. “Una vez nos intentaron robar en Soacha, San Mateo, pero la señora de los tintos nos avisó y salimos corriendo y otra, me robaron a mí solito ahí en la sexta con 30, habitantes de calle en medio de una emergencia que ellos estaban teniendo por la inundación del caño, me quedé solo un segundo y se me abalanzaron 10 o 12 habitantes con armas blancas, me quitaron hasta las monedas del bolsillo chiquito”.

¿Quién es la esposa de Edward Porras, ‘el ojo de la noche’?

La esposa de Edward Porras, es Lulú, con quien lleva ya varios años de unión y producto de la misma nacieron sus dos hijos, quienes son la mayor prioridad para ambos. La pareja del periodista, es odontóloga, es decir, que mientras ella trabaja, él descansa y viceversa.

Cabe resaltar que aunque para mucho el trabajar en las noches termina siendo un problema para Porras, es el rol ideal, ya que le gusta trabajar en este horario, así como también descansar para, posteriormente, compartir un tiempo con sus hijos y su pareja, para seguir con cada uno de sus compromisos.