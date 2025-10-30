Edward Porras y su equipo de Noticias Caracol fueron víctimas de agresiones tras protestas de moteros

Desde hace varios años Edward Porras hace parte de Noticias Caracol figurando como ‘El ojo de la noche’ y relatando así aquellos acontecimientos que tienen lugar en las calles bogotanas. Sin embargo, durante la noche del 29 de octubre el periodista fue víctima de agresiones, al igual que su equipo de trabajo tras las manifestaciones de los motociclistas.

Sobre las horas de la tarde del 29 de octubre, la Secretaria de Movilidad confirmó las restricciones que tendrán las motos en Bogotá desde este 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, es decir, que tendrán vigencia entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, lo que trajo consigo una latente molestia para los moteros, quienes desde el anuncio salieron a protestar en diferentes vías de la capital.

Es decir, que ‘El ojo de la noche’ tuvo que estar en el lugar de la noticia llegado a la localidad de Fontibón específicamente en el parqueadero de Los Tres Elefantes, para conocer las declaraciones de los moteros, sin embargo, los ánimos no estaban del todo pacíficos, pues un grupo de alrededor de 300 motociclistas se tomó la Avenida Boyacá con calle 20 para pedir soluciones frente a las restricciones impuestas.

Ante el hecho, el equipo de Noticias Caracol terminó siendo agredido con piedras y monedas por parte de algunos de los motociclistas, incluso buscaron romper la cámara que llevaban: “Nos llamaban para contar su inconformidad, pero de repente varios comenzaron a agredirnos sin razón”, relató el periodista para ‘Blu Radio’.

Asimismo, Porras sostuvo que antes de lo ocurrido, otro de los moteros le expresaron su inconformismo, asegurando que la medida afecta las acostumbradas rodadas de Halloween, en las que buscan divertir a los ciudadanos, pero también tener un momento especial con sus disfraces y por supuesto, en sus motos.

Hasta el momento se desconoce si ante la serie de protestas presentadas, la Secretaria de Movilidad tomará nuevas medidas que logren favorecer a los motociclistas.