Famosa influencer fue víctima de robo durante viaje en moto en Bogotá; grabó el momento exacto

Las molestias frente a los diferentes casos de hurto y robo en Bogotá se han convertido en una situación diaria que termina siendo un dolor de cabeza para las víctimas, pero también un temor constante sobre andar en las calles de la capital. Uno de los más recientes casos tuvo como protagonista a Mafe Méndez, una creadora de contenido, quien fue víctima de robo mientras que se transportaba en una moto.

Desde hace varios años Mafe Méndez ha logrado destacarse en las redes sociales, contando así con un alto número de seguidores, pues en plataformas como Instagram cuenta con más de tres millones de seguidores. Allí se encarga de compartir diferentes situaciones de su vida diaria, así como también temas de moda, conciertos, viajes, entre otros.

Sin embargo, con el fin de llegar lo más pronto posible a su destino, Méndez decidió tomar una motocicleta realizando un en vivo durante la misma, pero mientras que hablaba con sus seguidores se observa como le arrebatan el celular de sus manos, generando preocupación entre quienes estaban conectadas a la transmisión.

“Amigos, me robaron el celular, quedó grabado en el en vivo que estaba haciendo en TikTok. Lección aprendida, cuiden mucho sus pertenencias”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mafe Méndez, donde sus seguidores no dudaron en evidenciar sus risas, pero también tristeza por lo ocurrido, asegurando que en Bogotá no se puede dar “papaya” de esa manera y mucho menos teniendo un celular de alta gama, tras lo ocurrido Méndez dejó claro que tendrá mucha más precaución a la hora de utilizar su teléfono en las calles.