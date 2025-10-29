“Llevan la guerra en el alma”: Cony Camelo, de ‘MasterChef’, mostró su molestia tras polémico video de Laura Gallego

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, pues es el único ‘reality’ de cocina presente en Colombia que ha logrado mantenerse en la pantalla chica a pesar de los años. Temporada tras temporada han sido varias las figuras que han logrado ganarse el cariño, pero también las críticas de los televidentes.

Le puede gustar: Este sería el novio de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’; llamaron la atención con varias muestras de amor

En medio de las diferentes figuras que han hecho parte del ‘reality’, una de las que más se destacó fue Cony Camelo, una conocida actriz y presentadora colombiana, quien generó controversia por sus diferentes declaraciones con algunos de sus compañeros, resaltando que varios tenían las mismas, sin embargo, ante las cámaras no solían expresarlas.

Fuera del programa de entretenimiento del Canal RCN, Cony suele ser muy activa a través de sus redes sociales y en medio de una de sus más recientes apariciones habría mostrado su descontento con Laura Gallego, Señorita Antioquia, quien generó polémica por un video en el que puso a elegir a quien “dar bala” entre figuras políticas, ocasionado un mar de malos comentarios en redes, tanto así que la paisa renunció a su rol como reina de belleza.

“Y usted a quien le darían un tiro? ¿En serio? ¿Normalizamos la vaina? ¿Vamos por ahí diciendo quisiéramos matar? Con razón la guerra en Colombia no se acaba porque quienes normalizan, trivializan y se divierten, con esto llevan la guerra en el alma. Las palabras tienen poder”, fueron las declaraciones que añadió Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién fue el más reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

El más reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ fue Ricardo Vesga, un reconocido actor colombiano, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, con el fin de salir de su zona de confort, decidió arriesgarse a una nueva oportunidad en su carrera, siendo parte de ‘MasterChef Celebrity’ destacándose así con varias de sus preparaciones, logrando avanzar dentro de la competencia, pero durante el más reciente reto su plato estuvo por debajo del resto de sus compañeros quedando eliminado.