“Bogotá está imposible”, Con revólver en mano robaron a futbolista de Colombia, quien le hizo un llamado a Galán

Una angustiante experiencia vivió la futbolista colombiana, Diana Celis, quien fue víctima de un violento asalto por cuenta de un hombre que la intimidó, a ella y a una amiga, con un revólver.

La futbolista, quien defendió la camiseta de la Selección Colombia en la más reciente edición de la Copa Concacaf Femenina, le hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán por la seguridad de Bogotá.

Diana Celis contó a través de su cuenta de Instagram que estaba junto a una amiga en un vehículo al frente de su vivienda cuando un sujeto se acercó, con revolver en mano, les robó las pertenencias:

“Bogotá está imposible, está insegura, está re mal. ¿Cómo es posible que al frente de la casa de mi amiga, con un revolver, un hombre se monte al carro y me apunte con una pistola. Nos robó, de milagro no se llevó el carro”.

La futbolista hizo un llamado a la reflexión por la delicada situación en materia de inseguridad que atraviesa la capital, así que aprovechó para pedir que el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a las personas, tomen medidas para evitar que a diario se sigan presentando situaciones similares:

“Gracias a Dios no nos pasó nada, pues a la final lo material se recupera, ¿Qué nos espera? Ni siquiera ha llegado diciembre y ya todo el mundo está alborotado. Bogotá está imposible. Ojalá el alcalde y la gente de ahí haga un poquito más por esta ciudad”

Finalmente, Diana Celis anunció que hará públicos los videos y fotos que alcanzó a obtener del delincuente para intentar identificarlo y poder tomar cartas en el asunto.

“Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas”, concluyó Diana Celis en sus redes sociales.