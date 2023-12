¿Qué es púrpura”, la enfermedad que padece ‘La Mafe Méndez’

María Fernanda Méndez, más conocida como ‘La Mafe Méndez’ o ‘la cejona de YouTube’, es una influenciadora colombiana gracias a sus contenidos de entretenimiento y maquillaje. La creadora de contenido ha sido una abanderada en las distintas plataformas sociales, en el tema de la aceptación del cuerpo, ya que padece de púrpura trombocitopénica idiopática, tras un accidente que le desencadenó este trastorno.

En una entrevista para RollingStone, la influenciadora habló de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida a causa de su condición, pero tras un arduo trabajo de aceptación y amor propio, ahora que cuenta con popularidad y que tiene influencia en millones de personas, busca generar conciencia y educar sobre este tema.

“Yo descubrí esta enfermedad a los 10. En el colegio me incomodaba ver los morados en mis piernas cuando usaba falda. Sufrí mucho porque siempre quise cohibirme más que todo por cómo me vestía, porque los morados aparecen en cualquier parte del cuerpo, hasta en la cara y es difícil ocultarlo a cierto punto”, comentó.

Además en sus redes sociales suele hablar abiertamente del púrpura, indica los síntomas, cómo se trata y qué debe hacer con cada nueva mancha en su cuerpo.

“A los 10 años yo jugaba mucho y yo llegaba con muchos morados a la casa. Me hicieron los exámenes y descubrieron que tenía las plaquetas muy bajas, los doctores se alarmaron porque yo me podía morir literal; no podía cortarme, no podía hacer nada”, comentó en sus historias de Instagram.

¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la púrpura de Schönlein-Henoch, otro de los nombres de la condición, es una enfermedad huérfana y está contemplada en un listado actualizado desde el 2018. La púrpura es un trastorno del sistema inmune que se da por la escasez de plaquetas ocasionando moretones en la piel que lucen casi como hematomas y genera inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, las articulaciones, los intestinos y los riñones.

