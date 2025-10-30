Bogotá

Protestas de moteros en Bogotá por las restricciones en Halloween

Decenas de motociclistas protagonizaron bloqueos en el sur y occidente de la capital para rechazar el Decreto 528 de 2025, que prohíbe el uso del parrillero y la circulación nocturna de motos durante el fin de semana de Halloween.

Rodada de moteros por Halloween en Bogotá
Rodada de moteros en Bogotá que dejó un muerto Tensión en Bogotá por decreto que limita la circulación de motos durante el puente festivo. (Captura de video.)
Por Lina Robles

Bogotá amaneció este jueves en medio de bloqueos y manifestaciones protagonizadas por decenas de motociclistas inconformes con el nuevo decreto distrital que impone restricciones a la movilidad durante el fin de semana de Halloween. Las protestas, que iniciaron pasada la medianoche, se concentraron en varios puntos del sur y occidente de la ciudad, y los manifestantes anunciaron nuevas concentraciones para las próximas horas.

(Lea también:Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre).

Según el Ojo de la Noche de Blu Radio, los primeros bloqueos se registraron en la calle 20 con avenida Boyacá, en el sector conocido como “Los Tres Elefantes”, y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio. En estos puntos, los motociclistas expresaron su rechazo al Decreto 528 de 2025, el cual prohíbe el uso del parrillero y restringe la circulación total de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante todo el puente festivo de Halloween.

Motociclistas bloquean vías en Bogotá en protesta contra restricciones de Halloween

Los manifestantes aseguran que las medidas afectan su derecho al trabajo y a la libre movilidad, argumentando que las decisiones se tomaron sin consultar a los sectores que dependen de la moto como herramienta laboral. “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”, señaló uno de los voceros.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá defendió la medida señalando que busca proteger la vida, garantizar la seguridad vial y prevenir alteraciones del orden público que suelen presentarse en estas fechas. Según la administración, entre 2022 y 2024, los fines de semana de Halloween dejaron entre 14 y 16 víctimas fatales por año, y ocho de cada diez siniestros involucraron motociclistas. Además, el 73 % de las muertes nocturnas de conductores de moto ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

El decreto también advierte que los homicidios cometidos por agresores en moto aumentaron un 21 %, y los hurtos a personas, un 4 % durante esas jornadas. Por ello, se implementó un plan especial de control con más de 2.000 policías, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en las principales vías de la capital.

La restricción regirá desde la medianoche del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, e incluye corredores como la Autopista Norte, NQS, Avenida Boyacá, calle 26, carrera Séptima y Avenida Las Américas. Quienes incumplan serán sancionados con una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo.

Pese a las advertencias, los motociclistas anunciaron que continuarán las protestas este jueves en la calle 100 con carrera 15, calle 100 con Autopista Norte y Avenida Boyacá con calle 22. La Alcaldía pidió mantener la calma y recordó que las excepciones aplican solo para motos oficiales, servicios de emergencia, seguridad privada y mensajería identificada.

Con el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la administración insiste en que se trata de una medida por la vida y la seguridad, mientras los motociclistas advierten que las movilizaciones apenas comienzan.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último