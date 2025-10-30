Protestas de moteros en Bogotá por las restricciones en Halloween

Bogotá amaneció este jueves en medio de bloqueos y manifestaciones protagonizadas por decenas de motociclistas inconformes con el nuevo decreto distrital que impone restricciones a la movilidad durante el fin de semana de Halloween. Las protestas, que iniciaron pasada la medianoche, se concentraron en varios puntos del sur y occidente de la ciudad, y los manifestantes anunciaron nuevas concentraciones para las próximas horas.

(Lea también:Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre).

Según el Ojo de la Noche de Blu Radio, los primeros bloqueos se registraron en la calle 20 con avenida Boyacá, en el sector conocido como “Los Tres Elefantes”, y en la Autopista Sur con avenida Villavicencio. En estos puntos, los motociclistas expresaron su rechazo al Decreto 528 de 2025, el cual prohíbe el uso del parrillero y restringe la circulación total de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante todo el puente festivo de Halloween.

Motociclistas bloquean vías en Bogotá en protesta contra restricciones de Halloween

Los manifestantes aseguran que las medidas afectan su derecho al trabajo y a la libre movilidad, argumentando que las decisiones se tomaron sin consultar a los sectores que dependen de la moto como herramienta laboral. “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”, señaló uno de los voceros.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá defendió la medida señalando que busca proteger la vida, garantizar la seguridad vial y prevenir alteraciones del orden público que suelen presentarse en estas fechas. Según la administración, entre 2022 y 2024, los fines de semana de Halloween dejaron entre 14 y 16 víctimas fatales por año, y ocho de cada diez siniestros involucraron motociclistas. Además, el 73 % de las muertes nocturnas de conductores de moto ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

El decreto también advierte que los homicidios cometidos por agresores en moto aumentaron un 21 %, y los hurtos a personas, un 4 % durante esas jornadas. Por ello, se implementó un plan especial de control con más de 2.000 policías, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en las principales vías de la capital.

La restricción regirá desde la medianoche del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, e incluye corredores como la Autopista Norte, NQS, Avenida Boyacá, calle 26, carrera Séptima y Avenida Las Américas. Quienes incumplan serán sancionados con una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo.

Pese a las advertencias, los motociclistas anunciaron que continuarán las protestas este jueves en la calle 100 con carrera 15, calle 100 con Autopista Norte y Avenida Boyacá con calle 22. La Alcaldía pidió mantener la calma y recordó que las excepciones aplican solo para motos oficiales, servicios de emergencia, seguridad privada y mensajería identificada.

Con el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la administración insiste en que se trata de una medida por la vida y la seguridad, mientras los motociclistas advierten que las movilizaciones apenas comienzan.