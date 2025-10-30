“Tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a volver mierda la ciudad”: Motero defiende protestas por restricción en Bogotá

Prohíben parrillero en moto para este fin de semana de Halloween en Bogotá- EFE

Bogotá durante años viene presentando serios problemas de movilidad. Tanto así que, una de las alternativas que más popularidad ha cogido es el uso de las motocicletas. De hecho, hoy por hoy el parque automotor de la ciudad cuenta con más motos que carros.

Puede leer: Protestas de moteros en Bogotá por las restricciones en Halloween

Debido a lo anterior, cualquier modificación a su circulación genera miles de afectaciones. Y precisamente, en las últimas horas desde la Alcaldía de Bogotá se conoció la iniciativa de una restricción de movilidad por el puente festivo de Halloween.

Según el borrador, no podrían transitar en determinados horarios sobre las principales vías de la ciudad y también habrían modificaciones relacionadas con el transporte del llamado ‘parrillero’.

La iniciativa rápidamente se viralizó generando que este jueves 30 de octubre la capital del país colapsara por los bloqueos convocados por los líderes gremiales y usuarios de las motos.

De hecho, a través de redes sociales algunos transmiten los bloqueos generados. Y bajo las declaraciones de varios, el principal argumento para generar colapsos es que para muchos, las motos son su medio de trabajo, lo que afectaría directamente sus ingresos de aprobarse la restricción del puente.

Lea también: “Dejen de decir tonterías”, Petro desmintió información sobre el avión presidencial de Colombia

¿Cuáles son las principales vías afectadas en la movilidad por las protestas de moteros en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, actualmente hay 22 estaciones de TransMilenio afectadas y se presentan 4 puntos de bloqueo en vías como la Av Villavicencio con Autopista Sur, Cara 50 con América y otras.