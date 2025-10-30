Centrales obreras se unen a Paro Nacional de maestros este 30 de octubre: estos son los puntos de concentración

Después de que el sindicato de maestros Fecode anunció un paro nacional de 24 horas que se desarrollará este 30 de octubre, las centrales obreras confirmaron que se les unirán. Así lo indicaron en un comunicado de prensa divulgado en las últimas horas.

(Lea también: Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre).

“La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) invita a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones nacionales que se realizarán mañana, 30 de octubre en el marco del Paro Nacional del Magisterio. Exigimos la aplicación del nuevo modelo de salud”, señaló la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a través de un pronunciamiento oficial.

No obstante, advirtieron que las dificultades que atraviesan los maestros para acceder al goce efectivo de su salud no son las únicas razones para movilizarse este 30 de octubre. También mencionaron otros asuntos de interés nacional como la radicación del proyecto de ley sobre la reglamentación del Sistema General de Participaciones.

Incluso advirtieron que rechazan las injerencias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en fenómenos internos de Colombia y los señalamientos que ha hecho contra el presidente Gustavo Petro, a quien caliicó como “líder del narcotráfico” poco antes de que el mandatario fuera incluido en la Lista Clinton.

“Nunca antes habíamos asistido a una situación tan delicada y grave de intervención de los EE. UU. en los asuntos internos del país, después de la separación de Panamá y la conspiración para un golpe de estado contra el presidente Ernesto Samper”, advirtieron las centrales obreras.

¿Cuándo y a qué hora será la movilización de este 30 de octubre?

Las centrales obreras informaron que este 30 de octubre la movilización inciará a partir de las 9:30 de la mañana en Bogotá.

El punto de concentración inicialmente será en el Museo Nacional y desde allí los manifestantes se desplazarán con rumbo a la Plaza de Bolívar.