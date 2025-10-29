Hija de Marbelle salió a defenderse tras acusaciones de ser la tercera en una relación; mostró pruebas

En pocos meses el Canal RCN le dará la bienvenida a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, con un nuevo grupo de participantes, quienes se reunirán en una misma casa y sacarán a flote sus verdaderas personalidades haciendo amistades, pero también contando con algunas rivalidades. Sin embargo, el público a través de sus votaciones será el que decida quién será el próximo ganador de los 400 millones de pesos tras el reciente triunfo de Altafulla sobre Melissa Gate.

Hasta el momento se han dado a conocer dos grupos de aspirantes, durante la primera ronda de votaciones, quien se llevó el triunfo fue Nicolás Arrieta, mientras que el segundo grupo de mujeres ha dado de que hablar no solo por sus personalidades, sino también por sus sorpresivas declaraciones.

Algunas de las aspirantes estuvieron haciendo parte de ‘Qué hay pa’ dañar’, del Canal RCN, donde Valentina Taguado indagó sobre quién no les gustaría que estuviera en la casa, a lo que Clara Diago respondió contundentemente que quería compartir con Rafaella Chávez, hija de Marbelle.

“A Rafaella, la hija de Marbelle, no me gusta la energía de ella, si he tenido problemas con ella, la verdad porque se metió en mi relación, entonces creo que es una persona no grata para mí. Bueno, la verdad, el hombre tiene la culpa primero, obviamente, ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que y existía, entonces creo que eso es una falta total, como mujeres, todas somos mujeres, todas sabemos que es sentir entonces ya. Es una persona que no soportaría tener en la casa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Clara Diago, aspirante a ‘La casa de los famosos’.

Horas más tarde, Rafaella no guardó silencio y a través de sus redes sociales salió a defenderse de esta situación, dejando claro que las acusaciones de Diago son falsas. “En los últimos días, se ha difundido una historia completamente falsa sobre mi vida privada. Quiero dejar algo claro, no tengo, ni he tenido, ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar.

Respeto mi nombre, mi trayectoria y mi dignidad demasiado como para quedarme callada ante una mentira creada con fines mediáticos. He guardado silencio por respeto, pero tengo pruebas contundentes que desmienten cada palabra. Si esta situación continúa y mi nombre sigue siendo usado como herramienta de espectáculo o trampolín para la fama, haré público el material completo en video con fechas, mensajes y evidencias, para que la verdad quede expuesta.

No necesito destruir a nadie para brillar. Mi brillo viene del trabajo, de los hechos y de la verdad. A quienes me conocen y me han apoyado, gracias. Y a quienes viven del escándalo, les recuerdo algo muy simple: la mentira puede hacer ruido, pero la verdad tiene memoria", agregó la hija de Marbelle.