Así se veía Nicolás Arrieta luego de salir de dura rehabilitación; “he consumido cocaína desde hace unos 7 años”

El nombre de Nicolás Arrieta sigue siendo un referente para la comunidad de YouTube en Colombia y Latinoamérica, hombre de 34 años que llevaba tiempo sin aparecer en las redes sociales a causa de un proceso de rehabilitación por el que pasó. Antes de su convocatoria como aspirante de ‘La Casa de los Famosos’ dio detalles de su situación y aprovechó para dejarle un sentido mensaje a aquellos que como él pasan por duras circunstancias.

Para los últimos meses de 2024, Arrieta fue protagonista de varios videos que se hicieron virales en los que se le ve en estado de embriaguez confrontando a transeúntes e incluso la policía. Actos, que, según un reciente video que publicó en su canal y que ya acumula 100.000 seguidores, tuvieron algo de motivación en el hecho de que sus actos estuvieron impulsados por una afectación en su salud mental tras una ruptura amorosa.

Nicolás Arrieta protagonizó un bochornoso hecho: retó a un ciudadano a una pelea y quedó en ridículo (Redes Sociales)

“Hace como un año terminé mi relación, una relación muy larga. Paran la gente que me conoce y que me sigue hace años, sabe que siempre he tenido un problema y me vuelvo nada cuando termino una relación. (...) Ya venía con un tema de drogas y alcohol. (...) He consumido cocaína desde hace unos 7 años y otro tipo de drogas sintéticas más duras”, fueron las palabras del creador de contenido en el clip, mismo en el que enfatizó que, para el mes de diciembre, sufrió la perdida de una de sus tías a la que consideraba como su hermana, mujer que enfrentó una dura lucha contra el cáncer.

“Estuve 8 meses vuelto nada, volví toda mi vida, una nada. Terminé en rehabilitación y no por decisión propia, en un hospital público. (...) No tenía ni zapatos; pero aprendí muchas cosas y conocí mucha gente que estaba en un punto más grave que yo, y eso me enseñó mucho, en los 20 días que estuve allí. (...) Si pueden internarse voluntariamente es mucho mejor”, añadió.