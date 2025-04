Rafalla, hija de Marbelle, confesó que la acosaron y la trataron de “prepago”, “grité y pedí ayuda”

Marbelle es una cantante de música tecnocarrilera, ranchera y balada que inició su carrera profesional a muy corta edad, llevando su música a diferentes escenarios del país y que con el paso del tiempo la llevaron a formar parte de la pantalla chica ejerciendo como jurado en ‘La Descarga’ y el ‘Factor X’. Sin dejar de lado, su telenovela autobiográfica, ‘Amor sincero’ en la que también participó su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez.

Actualmente, Marbelle cuenta con una carrera de más de 20 años, donde además de alcanzar el éxito desde su rol como solista, también se ha ganado el cariño del público, siendo parte de ‘Planchando el despecho’ junto a Majida Issa, Yolanda Rayo, Laura de León y Keyla. Sin dejar de lado, que fuera de los escenarios busca apoyar cada uno de los sueños de su hija, Rafaella.

La joven, quien estaría sobre sus 22 años, desde muy corta edad llegó a la pantalla interpretando a su mamá en su niñez a través de su telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’, del Canal RCN. A pesar de que la felicidad llegó para ambas luego de que Rafaella se lanzara oficialmente como cantante, hace pocos días vivió un episodio de angustia tras acoso por parte de dos hombres.

“La mía ha estado un poquito pesada como saben y compartí en unas historias hace pocos días, experimenté una situación de maltrato y de acoso saliendo de mi gimnasio bastante importante. Han sido días difíciles porque si bien, no he podido como a dar declaraciones, he tenido mucho miedo de frecuentar los lugares a los que normalmente voy sola y ha sido tenaz cargar con eso, con ese miedo, con esos delirios de persecución a donde sea que voy porque es una situación muy intensa

Me estoy asesorando, obviamente con un abogado para darle la mejor manera posible, quiero darles las gracias y decirles que pronto voy a dar mis declaraciones por aquí. Lo que más me indigna de esta situación es ver como después de tanto que hemos tenido que permitir y tolerar las mujeres, hoy también tenemos que estar expuestas a este nivel de maltrato a este tipo de acoso, porque estoy completamente segura de que habría sido otro el contexto si soy un hombre porque no habrían golpeado mi carro, no me habrían tratado de prepago, no habrían invadido mi espacio a menos de un metro de distancia y casi pegarme (...) Recuerdo que grité y pedí ayuda, pero nadie hizo nada", fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Marbelle.

¿Quién es el exnovio de la hija de Marbelle, Rafaella?

El exnovio de Rafaella es Camilo Cuervo, un cantante, con quien se vio envuelta en algunas situaciones, ya que su ruptura y regreso se dio en varias ocasiones. Además, el hombre llegó a ‘La Descarga’, donde la molestia por parte de Marbelle fue evidente.