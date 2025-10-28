“El mejor presidente que ha tenido el mundo”: Mujer en TransMilenio mostró su indudable apoyo a Gustavo Petro

Las redes sociales se han convertido en un espacio para que la gente pueda darse a conocer, pero también para compartir las diversas situaciones que se viven en cualquier lugar del mundo y una de las más virales tuvo como protagonista a una mujer en TransMilenio, quien dio de que hablar con su apoyo al presidente Gustavo Petro.

A diario termina siendo común dar a conocer situaciones a la hora de utilizar el transporte público que van desde robos, atracos, acosos, pero otras en cambio generan risas entre los internautas debido a los momentos de baile e incluso de ventas en algunos de los articulados.

Sin embargo, en uno de los más recientes una mujer sacó a flote su apoyo a Gustavo Petro, sin importar las críticas que pueda llegar a recibir “Hablen con argumentos, el mejor presidente que ha tenido el mundo es Gustavo Petro Urrego”. Ante sus declaraciones la molestia terminó siendo evidente por parte de otros de los pasajeros, quienes no dudaron en contradecir sus palabras.

Cabe resaltar que el video en los últimos días ha sido tendencia en plataformas como ‘X’ donde varios han expresado su molestia, mientras que otros también ha apoyado sus declaraciones “La amo señora, usted representa a millones de colombianos”, “Dicen que hablen con argumentos caudno el único argumento que utilizan es ‘Uribe paraco”, “El primer presidente del siglo XXI en la lista Clinton”, “Petro está preocupado porque sigues andando en transmi veci, él creía que ya estabas viviendo sabroso”.