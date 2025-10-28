Aspirante a ‘La casa de los famosos’ acusó a la hija de Marbelle de meterse en su relación

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de convivencia que llega dos temporadas, siendo transmitido a través del Canal RCN y por ende, dando de que hablar en las redes sociales debido a las amistades, discusiones y desacuerdos de los participantes. Durante la más reciente versión el ganador de los 400 millones fue Altafulla y actualmente el canal se prepara para darle inicio a la tercera que tendrá lugar en el mes de enero, donde son varios los aspirantes que esperan poder ingresar a la casa.

RCN ha ido presentando a un grupo de figuras, quienes aspiran a contar con el mayor número de votos para así poder ingresar a ‘La casa de los famosos’. El más reciente grupo tiene como protagonistas a las mujeres, pero sola una se llevará la mayor votación. Sin embargo, en medio del auge por darse a conocer, también sacan a flote algunas verdades y esto se dio durante el programa ‘Qué hay pa’ dañar’.

Durante una de las más recientes transmisiones del programa de RCN, quien llamó la atención fue Clara Diago, una comunicadora social y periodista, que además cuenta con su propio emprendimiento. En medio de su deseo por darse a conocer y así puedan votar por ella, la mujer llamó la atención sus declaraciones, las que incluso tomaron por sorpresa a las presentadoras de este formato Valentina Taguado y Johana Velandia, quien estaba indagando sobre a quienes no les gustaría encontrarse en el ‘reality’

“A Rafaella, la hija de Marbelle, no me gusta la energía de ella, si he tenido problemas con ella, la verdad porque se metió en mi relación, entonces creo que es una persona no grata para mí. Bueno, la verdad, el hombre tiene la culpa primero, obviamente, ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que y existía, entonces creo que eso es una falta total, como mujeres, todas somos mujeres, todas sabemos que es sentir entonces ya. Es una persona que no soportaría tener en la casa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Clara Diago, aspirante a ‘La casa de los famosos’

Cabe resaltar que hasta el momento Rafaella no ha salido a defenderse o desmentir las mencionadas declaraciones, pues está enfocada en su proyecto musical.