Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre una estación de TM y una plaza de mercado es casi imperceptible

Diariamente, millones de personas se movilizan en el sistema TransMilenio, medio de transporte al que se le está saliendo de las manos el manejo de las ventas ambulantes, hasta el punto que recientemente se hizo viral cómo unos vendedores se montaron una mini plaza de mercado en una de las estaciones.

Para octubre de 2024, las autoridades, junto a los encargados del sistema, hicieron un gigantesco operativo para sacar del tunel de la estación Ricaurte a decenas de vendedores que se hacían a lado y lado del trayecto, lo que desató una serie de protestas de quienes con estas ventas llevan el sustento a su casa.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Revelan cuáles son las troncales de TransMilenio donde se concentran más los colados

Pero más allá de esto se han presentado otros casos, que no solo causan indignación a los usuarios, también se manifiestan como fallas a la ley, como el reprochable acto de un hombre que estaba vendiendo cachorros de raza pitbull en una de las paradas.

Ahora, la atención en redes se centra en el video publicado por el usuario de TikTok, ‘@jhonfmmpl0w‘, quien mostró la venta de varias verduras, hortalizas y tubérculos; escena que generó una gran conversación:

“No está haciendo nada malo. Otros roban y no les dicen nada”, “¿Quién en su sano juicio hace mercado en una estación de TransMilenio", “Ya quieren poner puestos en todo lado”, “La verdad cuando veo todo ese mercado, me siento orgulloso de ser colombiano“, ”Esto ya es el colmo", “¿Cómo meten todo eso a la estación?“, ”Ese es el resultado de la ausencia del alcalde", “La misma gente que compra es culpable”, “Esto justamente es lo que debemos evitar con el Metro”, y “Qué porquería de sistema”, fueron algunas de las reacciones.