“Qué clase de dictadura exhorta a los ciudadanos a decidir”: Margarita Rosa defendiendo decisión de Petro

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de darle vía libre a la consulta popular vía decreto, la cual ya había rechazado el Congreso de la República, ha generado todo tipo de reacciones, entre los que están quienes niegan que esta decisión se relacione con una dictadura.

PUBLICIDAD

Margarita Rosa de Francisco es escritora, actriz, cantante y presentadora, con una carrera de más de 40 años, siendo recordada por su participación en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘El Desafío’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Sin embargo, se ha convertido en activista política por su apoyo al presidente Gustavo Petro.

También le puede interesar: ¿En contra de Petro? Margarita Rosa de Francisco mostró quién es su próxima presidenta en Colombia

Margarita Rosa Francisco niega que consulta popular por decreto sea señal de dictadura de Petro

“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo”, dijo el presidente.

Ante la decisión la hoy activista publicó un mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter, en donde ya acumula más de 2,5 millones de seguidores.

“Explíquenme qué clase de dictadura exhorta a los ciudadanos a decidir”, escribió para que sus seguidores le respondan.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Margarita, muchas “democracias” lesionadas se lleva a la gente a decidir en las urnas, donde hay presiones, fraudes, etc. Esto no es una dictadura, pero varias personas que se dedican a ser constitucionalistas tienen todos los reparos jurídicos de esto No es difícil de entender", “Maduro también “exhorta” a la ciudadanía a decidir, y sabes que ocurre. No seas ingenua Margarita, que si Petro es capaz de pasar por encima del Congreso, es capaz de todo", “Margarita no tiene ni idea qué es la democracia y la República. Ninguna formación al respecto” y “Se llama separación de poderes y hace parte de nuestra constitución”.