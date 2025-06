Lo que faltaba: Convirtieron a TransMileno en una ‘Transmiteca’

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa que en un bus de TransMilenio fue transformado en una ‘Transmiteca’. En las imágenes se observa a uno de los tantos cantantes que se suben al sistema de transporte de Bogotá, logrando que los pasajeros se sumen a su presentación, canten y bailen al ritmo de su voz.

Al ritmo de rap logró motivar a los pasajeros que terminaron aplaudiendo al ritmo de la pegajosa interpretación.

Bogotanos terminaron convirtiendo un Transmilenio en una ‘Transmiteca’

Uno de los momentos más destacados del video es cuando el cantante de rap se acerca a un joven y lo motiva para que se levante a bailar.

Cuando decide hacerlo, los demás pasajeros se sumaron a la alegría, aplaudiendo y gritando de emoción. El rapero terminó colgado de una de las barandas y animando al resto de los usuarios del sistema.

Los usuarios de internet que se cruzaron con el video se pronunciaron diciendo que: "se imaginan después de un día larguísimo ir a casa y en camino quitarse el estrés así jajajaja“, ”En Colombia podemos tener miles de problemas pero la alegría de nosotros es única“, ”Me encanta el sabor de mi gente“, ”A mí solo se me suben loco“, ”Nos dio baile, Nos dio sabrosura, Nos dio alegría“, ”Más de uno: maca no me bajé en la estación que tenía que bajarme por estar farreando en el Transmilenio jajajajajajaj" y "Joa ¿por qué no me toca ir en un Transmilenio así? los que me tocan la gente es como aburrida".