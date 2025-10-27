¿De Caracol? La Liendra rechazó millonada para ser nuevamente parte de un reality

Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, es una de las mayores figuras digitales que tiene Colombia, con más de 6,3 millones de seguidores en Instagram y un gran reconocimiento en la TV, con su aparición en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Justamente este influencer dejó boquiabiertos a sus fans al revelar la millonada que se negó a aceptar para ser parte de un nuevo reality.

El nacido en el municipio de La Tebaida, Quindío, decidió darle un nuevo aire a su vida y a su contenido luego de salir del concurso de ‘Nuestra Tele’ en el que estuvo encerrado 24/7 durante varios meses; ya que optó por hacer documentales, trabajo que le ha permitido acumular una vasta comunidad en YouTube, en el que ya pasó la barrera de los 1,2 millones de suscriptores con audiovisuales en los que ha tocado temas como la muerte, las Torres Gemelas, y los nevados en Colombia.

Tras su salida del reality de RCN a Gómez no le ha faltado trabajito, e incluso a su puerta han golpeado varias ofertas, una de ellas la de hacer parte de una campaña política, oferta que rechazó; y ahora un nuevo concurso en el extranjero al que también le dio su no rotundo como lo hizo saber en un reciente video:

“Yo no acepte. Déjenme aquí afuera con mis documentales, juicioso y sin polémicas. Yo no sé si estoy haciendo mal o bien al rechazar esta oferta, pero ‘liendras’ no es lo que quiero, creo que voy muy bien como voy, aunque me pusieron a dudar porque me ofrecieron $50 millones de pesos por cada semana que durara y el reality iba a durar 3 meses. No es que ofrezcan mucho, pero como pagan en dólares, el cambio al peso colombiano es muy buen dinero”, afirmó ‘La Liendra’.

“Este mes he rechazado demasiada ‘plata’, no sé si la estoy cagando. Pero me siento en paz conmigo mismo, prefiero estar enfocadito con mis documentales; gano menos, pero estoy en paz y tranquilo”, añadió.