Rafaella, hija de Marbelle elogió la crianza y valores que le dio la cantante; “me dio un propósito”

Para 1996 la vallecaucana Marbelle puso a todo un país a cantar la letra de ‘Collar de Perlas’, canción con la que comenzó a consolidar su etiqueta como ‘Reina de la tecnocarrilera’, la cual ostentara hasta su último respiro; legado que se mantendrá gracias a su hija Rafaella quien siguió el camino musical, mujer que le hizo un amoroso homenaje a su mamá.

PUBLICIDAD

El ‘retoño’ de la intérprete de ‘Adicta al dolor’ no deja de sorprenderla con su talento y más con el gran recibimiento que ha tenido el lanzamiento de su tema ‘Playa Privada’; a lo que se le suma el éxito que tiene como figura digital, especialmente en su cuenta de Instagram donde está a punto de superar la barrera del millón de seguidores.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Marbelle mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió para resaltar su belleza

Rafaella Chávez Captura de pantalla Instagram Marbelle y Rafaella Chávez

Precisamente esta plataforma fue testigo de la extensa y sentida carta que le hizo Rafaella a su progenitora, palabras que nacieron de su corazón luego de ver a su ‘mamita’ en uno de sus shows de ‘Planchando el despecho’.

“Ella, no solo me dio la vida. Me dio un propósito. Fue la primera mujer que vi entregarlo todo al arte sin perderse, aunque a veces se le rompiera el alma en el intento. La vi cantar con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón en llamas. La vi pararse firme en escenarios y en la vida, como si el miedo no existiera, como si cada nota fuera su manera de sobrevivir”, manifestó Rafaella Chaves.

“Crecí viendo cómo transformaba el dolor en belleza, y cómo esa belleza la sostenía a ella… y también a mí. Por eso hago lo que hago. Por ella. Porque cuando la escuchaba cantar, entendía que hay formas de sanar, que no se explican, solo se sienten. (...) Mamá… gracias por ser voz cuando yo aún era silencio. (...) Te amo más allá de lo tangible”, añadió.