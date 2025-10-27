Ganadora del Desafío se convierte en aspirante a ‘La casa de los famosos’, ¿de quién se trata?

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN, pues durante dos temporadas se ha encargado de cautivar al público con todo un grupo de personalidades, quienes se reúnen en una misma casa durante cuatro meses y será el público quien elija quien se lleva los 400 millones de pesos.

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ llegaría para el mes de enero del 2026, pero desde ya son varios los aspirantes a este ‘reality’ y luego de que el primer elegido por el público fuera Nicolás Arrieta, se dio a conocer el segundo grupo conformado por mujeres.

¿Quién es la ganadora del ‘Desafío’ que llegará a ‘La casa de los famosos’?

En medio del grupo de nuevas aspirantes a ‘La casa de los famosos’ se destaca Aleja Martínez, quien fue la ganadora del ‘Desafío The Box’ 2023, quien se destacó por sus diferentes habilidades en las pistas, pero también por las diferentes polémicas, ya que el intercambio de mensajes con Guajira no ha faltado, ya que la exparticipante no la ha considerado como ganadora, pues ella quedó con el segundo lugar, es decir, subcampeona.

“Acá estamos mis amores, más presentes que nunca. Yo veré, pues, a votar”, fueron las declaraciones que añadió la exparticipante del ‘Desafío’, demostrando su emoción por este nuevo proyecto, pero también invitando a sus seguidores para votar por ella para que logre alcanzar el mayor porcentaje en las votaciones y así convertirse en la nueva participante de ‘La casa de los famosos’.

¿Quiénes son las aspirantes a ‘La casa de los famosos’?

Además de Alejandra Martínez, otra de las exfiguras de Caracol que se convierte en aspirante a ‘La casa de los famosos’ es Alexa Torrex, una creadora de contenido y cantante, quien participó durante la más reciente temporada de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión imitando a Fariana, sin embargo, luego de algunas etapas de la competencia el descontento por parte de Amparo Grisales fue evidente, tanto así que la colombiana no se aguantó y tampoco permitió que criticara su show.

Cabe resaltar que después de su salida, el descontento de Alexa con Amparo fue evidente, pidiéndole respeto por su trabajo y esfuerzo, así como también del resto de sus compañeros.

Otras de las mujeres que hacen parte de este grupo de aspirantes para ‘La casa de los famosos’ son Eli López, influencer y agropecuaria. Clara Diago, una creadora de contenido, Tina Janna, modelo y creadora de contenido, además de Paola Cospi, modelo fitness