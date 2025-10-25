De tacaño y mal padre trato el mejor amigo de Aida Victoria a su expareja, el agropecuario

Aida Victoria Merlano, la influencer barranquillera ha dado de que hablar por estos días, debido a otra de sus exparejas, se trata de Juan David Tejada. Tras su ruptura con Westcol, empezó una relación con este hombre, que dejo como fruto a su primogénito, Emi, pero esto no sería impedimento para que su relación se acabara antes del nacimiento del pequeño.

Aunque inicialmente se pensó que la separación se había dado en buenos términos, la situación tomó un rumbo más tenso cuando Merlano decidió compartir en sus redes sociales conversaciones privadas con su expareja, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

Ante el hecho ‘el agropecuario’ no guardó silencio y dejó claro que si responde por su hijo, compartiendo unos audios en los que Merlano en medio de unas campañas publicitarias toma parte del dinero para los gastos de su hijo. Sin embargo, estas también fueron contestadas por la creadora de contenido, asegurando que ella era quien mantenía su unión económicamente.

Mejor amigo de Aida Victoria sale en defensa de la influencer

A la conversación se han sumado personas cercanas a Aida, entre ellas su prima quien la ha estado asistiendo desde su embarazo y con la crianza del niño. Pero también el mejor amigo de la influencer, se trata de Diego Camacho, quien por medio de su Instagram reconfirmó todo lo que se ha dicho sobre Juan David Tejada.

“Al que se le cayo la mascara fue a otro... cuando hacías llorar a la otra, a quien llamaba era a mi. Yo nunca había conocido un rey tan tacaño como tu, porque para ser de el rey de los agropecuarios tienes que tener billete y eso no tienes, y eso tampoco dice la fiscalía“, afirmó en primer momento.

Para luego mencionar que cuando conoció a Aida le dijo que solo tenía dos hijos y en el momento que ella quedó embarazada, le aparecieron dos hijos más, por lo que en total tendría 5. Además expresó: “Hasta a Ana del Castillo le escribía, si tu eres famosa, revisa el dm a ver si este hombre te escribió. Lo que pasa es que tupe Aida Victoria fue la única que le prestó atención (...) tu nunca vas a superar a Westcol, ridiculo."