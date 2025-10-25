Lady Tabares preocupa a sus seguidores después de transmisión en vivo: “No le encuentro sentido a la vida”

Lady Tabares es una actriz, famosa por su papel protagónico como Mónica en la aclamada película de 1998, “La vendedora de rosas”, dirigida por Víctor Gaviria. Su historia es una de resiliencia y contrastes, pues la propia Lady fue una “actriz natural” que vivía en las calles de Medellín, un entorno similar al de su personaje, lo que le valió reconocimiento internacional, incluyendo una invitación al Festival de Cine de Cannes.

Cuando llegó el éxito a su corta edad también todo vino en caída, al ser condenada 26 años a la cárcel por un homicidio que nunca cometió. En uno de sus múltiples testimonios, narró entre lágrimas que ingresó a la cárcel solo tenía 21 años y ya estaba en embarazo, indicando que en sus primeros días fue golpeada por cuatro reclusas, simplemente por el hecho de ser famosa y que al parecer detrás de los sucesos estaría un teniente que había dado la orden.

Lady Tabares preocupó a sus seguidores por medio de un live

Durante su estadia en el reality, Leidy comentó varias cosas que le habían pasado a lo largo de su vida, protagonizando algunos de los momentos más tristes, pero ahora, mediante sus redes sociales generó preocupación. Tabares estuvo haciendo un live al parecer en TikTok donde se le ve bastante afectada entre lagrimas e incluso la misma aplicación le envió una advertencia por su estado.

“Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar, la verdad, pero serles sincera... no sé, yo como que, yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”, expresó Tabares entre lagrimas. Por el momento no se ha manifestado más en sus redes, mientras que en los comentarios muchos reconocen que La Vendedora de Rosas ha tenido que pasar por mucho sufrimiento.

No obstante, no faltan los comentarios indeseados, donde algunos fans de Karina García atribuyen su estado a como ella portó con García en el reality y que sus amigas allí, no la apoyan.