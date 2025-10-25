Prima de Aida Victoria salió a defenderla del agropecuario: “estuvo 40 días desvelándose”

Aida Victoria Merlano, la influencer barranquillera se ha vuelto a ver envuelta en una polémica de la mano de una de sus exparejas, se trata de Juan David Tejada, quien también es el padre de su hijo. Sin embargo, su relación habría llegado a su fin antes del nacimiento del pequeño, pero solo hasta finales de septiembre se confirmó.

Aunque inicialmente se pensó que la separación se había dado en buenos términos, la situación tomó un rumbo más tenso cuando Merlano decidió compartir en sus redes sociales conversaciones privadas con su expareja, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

Ante el hecho ‘el agropecuario’ no guardó silencio y dejó claro que si responde por su hijo, compartiendo unos audios en los que Merlano en medio de unas campañas publicitarias toma parte del dinero para los gastos de su hijo.Sin embargo, estas también fueron contestadas por la creadora de contenido, asegurando que ella era quien mantenía su unión económicamente.

A la conversación se sumó la prima de Merlano, quien al parecer ha sido la persona que le ha respaldado desde su embarazo y aún, para cuidar a su hijo. En medio de las conversaciones que posteó la influencer, menciona a su prima, quien ha sido testigo de lo que sucedía en la relación de Merlano con Tejada, por lo que tras las nuevas acaloradas declaraciones de él, la prima decidió salir hablar.

En medio de un video, la mujer inicia diciendo que viene a aclarar algunos puntos de Juan David Tejada “el rey de los agropecuarios”: “Yo he estado aquí desde el momento cero, apenas Emiliano nació y he sido red de apoyo de Aida, entonces ella estuvo 40 días con Emi desvelándose, mientras tu estabas en la Feria de las Flores. Los cuatro días o ¿se te olvida?, porque a mi no se me olvida, al cuarto día, Aida se solló y te echo porque no aguanto más la situación y esta falta de respeto (...)“, señaló la prima de Merlano.

Además ante las acusaciones de que Merlano no le contesta las llamadas, la mujer indico que es él el que nunca les contesta, adjuntando algunos chats nuevos. También dijo que era obvio que Aida se quedara con el 50% de las ganancias de las pautas que hacían, ya que era quien gestionaba todo: “¿Por qué eres famosos? porque era el marido de Aida, por más nada, porque antes no eras nadie”,indicó.