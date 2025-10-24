Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ confirmó su separación por tercera vez; está distanciada de sus hijas

‘Pasión de Gavilanes’ se convirtió en una de las telenovelas más icónicas de la televisión colombiana, pues logró marcar a varias generaciones, quienes no se perdían uno solo capítulo de la vida de las hermanas Elizondo con los hermanos Reyes. Además de tener una historia bastante atractiva, esta producción también contó con grandes figuras actorales, quienes cuentan con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y también en diferentes producciones.

Siendo este el caso de Natasha Klauss, quien para esta producción le dio vida a Sarita, una de las hermanas Elizondo, además de su participación en otras televidentes. Sin embargo, hace pocos días la reconocida actriz estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, donde confirmó su separación y cómo vive esta etapa de su vida.

“Este año volví al infierno y salí (...) Seguramente es la madurez u otras cosas (...) No le he contado y no lo he hablado y siento que estoy lista para hacerlo y porque me diste la confianza en el espacio, porque siento que va a servir para mucho, no me importa si es un tema al final de chismes, en este año he tenido diferentes duelos.

El primer duelo fue migrar a Estados Unidos, yo tengo residencia en Estados Unidos y vivo allí, estoy aquí por un proceso personal de salud. Primero, si estoy separada de mis hijas y separada de Daniel, por algo me vine de Estados Unidos a buscar ese vínculo y esa red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno", fueron las declaraciones que añadió Natasha Klauss sin revelar los mayores motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce el tiempo en el que Klauss estará en Colombia, pues estar separada de sus hijas no sería para nada sencillo, sin embargo, está en la búsqueda por estar bien para ellas.

¿Quién es el exesposo de Natasha Klauss?

El exesposo de Natasha Klauss es Daniel Gómez, un empresario colombiano con quien la actriz se casó en una emotiva y poco convencional ceremonia en junio de 2022. La pareja inició su relación durante la pandemia y Gómez es conocido por ser el propietario de negocios en el sector gastronómico.

En el altar, la actriz vivió un momento muy emotivo al ser entregada por el actor Jorge Cao, quien interpretó a su abuelo en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’.