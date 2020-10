Natasha Klauss por fin presentó a su novio, de quien está muy enamorada

View this post on Instagram

La vida y DIOS dan sorpresas bellas y aunque este año ha sido muy duro para muchos , la verdad ha sido maravilloso y sorpresivo para mi ❤️ Tal vez mi pandemia física mental y emocional fue antes que esta del 2020 y estoy en tiempo de recoger lo sembrado en aprendizaje💕sentirse amado y amar es lo mejor del mundo 😍❤️ Gracias @elvene10 por haber llegado literal a la puerta de mi casa cómo se lo pedí a DIOS 🤪 y por hacerme la vida tan divertida todos los días Nunca dejes de creer en el amor siempre está , solo es que lo creas y esperes cuando debe ser y cuando estés sano para valorarlo y disfrutarlo❤️ Excelente fin de semana #misamores los extraño cuando no aparezco por acá 🥰