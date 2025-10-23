WestCol reveló la millonaria suma que llegaría a facturar en un mes, ¿más de mil millones?

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol es uno de los streamers y creadores de contenido más populares e influyentes de Colombia. Comenzó su carrera en el mundo digital, subiendo contenido de videojuegos y reacciones a YouTube alrededor de 2015, ganando popularidad posteriormente en Twitch, y finalmente consolidándose en la plataforma Kick. Además es conocido por su estilo directo, sin filtros, y por las frecuentes polémicas que generan sus declaraciones.

Si bien, hace pocos días generó polémica por su evento de ‘Stream Fighters 4′, donde participó Karina García, Karely Ruiz, Yina Calderón y Andrea Valdiri. Lo cierto es que las ganancias para el creador de contenido han sido millonarias, no solo por este nuevo evento, sino por cada una de las transmisiones con las que cuenta.

Tanto así que hace varios días, WestCol realizó un en vivo en compañía de la también creadora de contenido, Karina García, quien indagó sobre las ganancias que estaría obteniendo mensualmente, a lo que WestCol respondió que llegarían a ser más de mil millones de pesos colombianos al mes.

“Yo gano mucho dinero. Si yo un mes me dedico a trabajar tranquilamente desde mi casa, puedo hacerme 300, 400… yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro”, fueron las declaraciones expuestas por parte de WestCol.

Cabe resaltar que el streamer en los últimos años ha logrado alcanzar una amplia acogida, a pesar de que en varias ocasiones ha sido blanco de diferentes polémicas. WestCol ha logrado facturar a través de redes sociales por contenidos como publicidad, suscripciones, donaciones, contratos con marcas, eventos, entre otros.

Yina Calderón denunció amenazas tras pelea con Andrea Valdiri en evento de WestCol

Aunque en principio Calderón no reveló mayores detalles con respecto a lo ocurrido, en medio de su presencia en ‘Escándalo TV’ mencionó las amenazas de las que está siendo víctima después de su decisión de renunciar a la mencionada pelea, exponiendo al principal responsable.

“De todas maneras, si he estado recibiendo amenazas por lo que ustedes ya saben, entonces prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tenga que ser responsable, porque ese día del evento él incitó al odio, empecé a decir unas cosas (…) Hay que buscar un responsable y ese es WestCol, ese día de la pelea se le cayó la máscara y literal yo me di cuenta lo que verdaderamente siente por mí, pues yo siempre lo supe que ese tipo a mí no me quería“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’.