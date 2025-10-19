Westcol explotó contra Yina Calderón tras abandonar la pelea en Stream Fighters: “Una mujer sin valores”

El Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido Westcol, terminó envuelto en polémica luego del inesperado desenlace de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. Lo que prometía ser uno de los combates más vistos de la noche duró menos de 10 segundos, después de que Yina decidiera abandonar el ring tras recibir los primeros golpes de su rival.

La decisión desató una ola de abucheos del público y una reacción inmediata de Westcol, quien no ocultó su molestia por lo ocurrido y arremetió contra la ex participante de La Casa de los Famosos. Frente a todos los asistentes y las cámaras del evento, el streamer lanzó duras palabras:

“Para toda la gente del MedPlus, cuando hay una persona sin valores, sin honor, sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia”, declaró Westcol con evidente enojo.

El ambiente en el coliseo se tornó tenso. Mientras Yina Calderón abandonaba el escenario entre abucheos, Andrea Valdiri rompía en lágrimas por la frustración de no haber tenido una pelea real. “Estoy llena de sentimientos, tengo pena, vergüenza, porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”, dijo Valdiri, antes de lanzar un mensaje directo a su rival: “No tuve una buena contrincante, definitivamente era una gallina”.

En redes sociales, los fanáticos calificaron el momento como “el cierre más caótico en la historia del Stream Fighters”, y mientras algunos apoyaron las palabras de Westcol, otros criticaron el tono del creador de contenido.