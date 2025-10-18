WestCol prometió millonaria suma para el o la boxeadora que gane por ‘nocaut’ en Stream Fighters 4

Luis Villa es el nombre de pila del streamer más cotizado de Latinoamérica, WestCol, joven que, el próximo 18 de octubre, promete hacer historia en la plataforma Kick con la transmisión de la cuarta edición de su evento de boxeo ‘Stream Fighters’, encuentro en el que prometió dará una millonaria recompensa al competidor o competidora que gane su batalla por ‘nocout’.

A pocas horas del inicio de este encuentro deportivo y de entretenimiento, ‘West’ y sus colegas realizaron el anhelado pesaje en el que participaron todos y cada uno de sus competidores: Karely Ruiz, Karina García, The Nino, Byking, JH de la Cruz, Cristorata, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> WestCol le hizo perder millones a Yina Calderón tras la ‘muenda’ que le dieron en La Velada del Año de Ibai

En medio del pesaje oficial, Villa dio una noticia que dejó atónitos a los asistentes, prometió que, más allá del cinturón y el dinero que se ganaran los deportistas que salgan victoriosos; le dará $50 millones de pesos a quien gane por ‘nocout’.

En entrevista para Publimetro Colombia, WestCol dio a conocer las expectativas que tiene con ‘Stream Fighters 4′ y parte de los esfuerzos para que tenga un gran diferencial con eventos similares como ‘La Velada del año’ del español Ibai:

“Lo primero ha descatar de mi evento es que hay colombianos y cuando hay colombianos hay energía, sazón y baile. Siento que eso le da un plus y una emoción. Siento que nosotros le dedicamos mucho al hecho de que los combates sean lo más profesionales posibles, y tratar que se respeten todos los reglamentos del boxeo”, afirmó WestCol al diario gratuito más grande del mundo.

“Todos los creadores que están presentes en esta cita, y que han estado en las anteriores ediciones, siempre nos dan a conocer su agradecimiento y gratitud por la oportunidad. (...) El recibimiento de las marcas en este tipo de eventos al principio era muy complicado, hasta ahora que el evento se hizo notar más que en las anteriores ediciones. Ahora las marcas se interesan más y quieren estar presentes”, añadió.

Dentro de las compañías que han ido a ‘fuego’ con este proyecto resalta el nombre de la australiana Stake, pionera en juegos de azar online que patrocina Stream Figthers, desde que este sueño inició en un pequeño gimnasio y fue evolucionando hasta llenar importantes escenarios como La Macarena en Medellín y el Movistar Arena de la capital colombiana.

“Stream Fighters 4 encapsula perfectamente la esencia de Stake Colombia: innovación, acción en vivo y una experiencia única para los fans. Al reunir a las figuras más grandes del streaming de seis países, es el ejemplo más claro de cómo lo digital se convierte en un espectáculo real, vibrante y con un impacto masivo”, aseguró Diana Otálora, gerente General de Stake Colombia y Latam