Yina Calderón habló de las delicadas amenazas que recibe y mencionó al principal culpable, “incitó al odio”

Uno de los ‘realities’ que ha generado polémica en sus últimas versiones ha sido ‘La casa de los famosos’, programa de entretenimiento transmitido por el Canal RCN, que tiene como fin elegir a todo un grupo de personalidades y reunirlas en una misma casa, demostrando en televisión sus diferencias, amistades, rivalidades y hasta peleas. Durante la más reciente versión fueron varios los participantes que se destacaron, entre ellos, Altafulla, Karina García, ‘La toxi costeña’ y Yina Calderón.

Si bien, la temporada llegó a su fin ya hace varios meses, lo cierto es que varios de sus exparticipantes siguen dando de que hablar como Yina Calderón, quien hace pocos días se enfrentó en el ring con Andrea Valdiri y durante el primer round decidió renunciar, desatando así una serie de críticas por parte de los asistentes, pero también generado polémica a través de sus redes sociales.

Aunque en principio Calderón no reveló mayores detalles con respecto a lo ocurrido en medio de su presencia en ‘Escandolo TV’ mencionó las amenazas de las que está siendo víctima después de su decisión de renunciar a la mencionada pelea, exponiendo al principal responsable.

“De todas maneras, si he estado recibiendo amenazas por lo que ustedes ya saben, entonces prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tenga que ser responsable, porque ese día del evento él incitó al odio, empecé a decir unas cosas (...) Hay que buscar un responsable y ese es WestCol, ese día de la pelea se le cayó la máscara y literal yo me di cuenta lo que verdaderamente siente por mí, pues yo siempre lo supe que ese tipo a mí no me quería“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’.

Cabe resaltar que otras de las declaraciones que generó sorpresa por parte de la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ tuvo que ver con que todavía WestCol le debe 30 millones de pesos, resaltando que está esperando el pago de esta deuda.

¿Quiénes son las hermanas de Yina Calderón, de ’La casa de los famosos’?

Yina Calderón tiene tres hermanas, quienes son Juliana Calderón, Leonela Calderón y Claudia Calderón. Juliana es ampliamente conocida como empresaria por su línea de keratinas y, al igual que Yina, suele estar involucrada en polémicas mediáticas. Leonela, por su parte, es abogada de profesión, al igual que Claudia. Las hermanas, aunque a menudo se muestran unidas en apoyo a Yina, también han tenido disputas públicas y distanciamientos, especialmente entre Yina y Juliana, debido a diferencias personales y controversias familiares.