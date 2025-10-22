Yina Calderón reveló que WestCol le quedó debiendo una millonada tras ‘Stream Fighters’

Yina Calderón es nuevamente centro de la polémica luego de tomar la decisión de abandonar su pelea frente a Andrea Valdiri en el evento ‘Stream Fighters’ de WestCol. Tras lo sucedido, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ reveló que el streamer le quedó debiendo una gran cantidad de dinero.

Luego que cuatro millones de personas en el mundo la vieran por medio de Kick y 17 mil de manera presencial en el Coliseo MedPlus de Bogotá; la autoproclamada ‘Sayayina’ rompió el silencio por medio de su programa digital ‘Escándalo TV’, en la noche de este martes 21 de octubre, formato en el que aprovechó para dejar en claro que ella no tenía planeado nada de lo que sucedió en el ring, por el contrario, se encontraba dispuesta para el combate, pero las ganas que tenía valdiri de “darle en la cara”, la motivaron a bajarse a los 20 segundos de iniciado el primer round.

Juliana Calderón - Carmen Valdiri Captura Kick: WestCol

“Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no. (...) Yo no lo tenía planeado, yo me preparé, pagué un profesor y subí 10 kilos de peso. (...) Yo siento que la gente debe entender que yo fui la que más apoyó el evento, la que más alboroto hizo para que el MedPlus se llenara”, afirmó hulense.

“Sin mí hubiera sido imposible que se llenara el MedPlus y que a WestCol se le conectaran más de cuatro millones de personas. (...) Yo iba a pelear, y cuando yo salí en mi entrada todos empezaron a abuchearme, todos mis ‘haters’ estaban ahí. (...) Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba, y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. (...) El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. (...) Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un hombre”, añadió.

¿Cuánto le quedó debiendo WestCol?

Precisamente este formato también dio pie para que Yina hablara de WestCol y de la manera en la que reprochablemente la llamó “asquerosa”; algo que, para ella, “le resbala”. Lo que si no quiere que se le resbale son los millones que le adeuda el streamer una vez se finalizó el show, ya que, según lo expresado por Calderón, ‘West’ le debe aún $35 millones de pesos, de los $70 que habían pactado en el contrato inicial.