“No lo tenía planeado”: Yina Calderón desmintió a quienes le dicen inteligente por abandonar pelea con Valdiri

Las etiquetas de Yina Calderón y Andrea Valdiri aún siguen siendo tendencia tras lo sucedido en la pelea de ‘Stream Fighters 4′, en la que Calderón se bajó del ring a los 20 segundos del inicio del combate. En la noche de este martes 21 de octubre, Yina decidió revelar varias cosas, dentro de ellas que ella no planeó arruinar el evento.

Más de cuatro millones de personas en el mundo desde sus casas y 17 mil de manera presencial en el MedPlus de Bogotá, fueron testigos de la renuncia de Yina de su combate situación que se prestó para varios reprochables actos, dentro de ellos que la influencer tuvo que salir escoltada del escenario luego que algunas personas le lanzaran objetos contundentes.

“Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no. (...) Yo no lo tenía planeado, yo me preparé, pagué un profesor y subí 10 kilos de peso. (...) Yo siento que la gente debe entender que yo fui la que más apoyó el evento, la que más alboroto hizo para que el MedPlus se llenara”, afirmó la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’.

“Sin mí hubiera sido imposible que se llenara el MedPlus y que a WestCol se le conectaran más de cuatro millones de personas. (...) Yo iba a pelear, y cuando yo salí en mi entrada todos empezaron a abuchearme, todos mis ‘haters’ estaban ahí. (...) Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba, y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. (...) El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. (...) Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un hombre”, añadió.