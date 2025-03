Ellos son los hijos de Edward Porras, ‘el ojo de la noche’, de Noticias Caracol; lo pintaron como el padre perfecto

Noticias Caracol con el paso de los años se ha convertido en el informativo más visto en Colombia y que Caracol Televisión. Actualmente, cuenta con tres emisiones diarias divididas entre la mañana, medio día y noche, donde los puntos focales se basan en materia social, política, deportiva y de entretenimiento, sin dejar de lado que ahora los televidentes podrán estar informados a partir de la plataforma Ditu. Entre el equipo de periodistas y presentadores, quien no ha pasado de largo, ha sido, Edward Porras y ellos son los hijos del ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Juan Diego Alvira habló de su mala relación con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, “no quería trabajar conmigo”

¿Quién es Edward Porras, de Noticias Caracol?

Edward Porras desde hace varios años ha hecho parte de Noticias Caracol destacándose por ser ‘El ojo de la noche’ y llevándoles a los televidentes las historias a los televidentes sobre las primeras horas del día, sobre lo ocurrido en la noche y madrugada. Siendo así el foco del público y dando de que hablar con sus diferentes reportajes, lo que ha traído consigo que se gane el cariño de los televidentes.

¿Cuántos hijos tiene Edward Porras, de Noticias Caracol?

Edward Porras, de Noticias Caracol, tiene dos hijos fruto de su unión. El mayor de la familia sobrepasaría los 17 años de edad, mientras que la menor estaría sobre los 15 años edad. En varias ocasiones el reportero ha dejado claro que sus hijos son lo más importante para él, así que no le ve problema al trabajar en la noche, pues luego de descansar algunas horas puede compartir con ellos después de su regreso del colegio o las diferentes obligaciones con las que cuentan.

Ahora, Edward fue entrevistado por el programa ‘Hola, gente’, pero no llegó solo a la mencionada aparición, pues llegó con sus dos hijos, quienes evidenciaron los nervios ante las cámaras y la pregunta sobre aquel defecto que le cambiarían a su padre no faltó, donde su hija resaltó: “Nada, perfecto”. Mientras que las risas por parte del ‘Ojo de la noche’ no faltó agregando: “Pero diga que esto no estaba preparado porque ellos no iban a salir”.

¿Quién es la esposa de Edward Porras, de Noticias Caracol?

La esposa de Edward Porras, de Noticias Caracol, es Lulú, quien ha sido su compañera desde hace varios años y con quien decidió formar su familia. La pareja del ‘Ojo de la noche’ es odontóloga, rol que actualmente sigue llevando a cabo, acostumbrándose así a los tiempos de su pareja.