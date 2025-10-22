Hermano de Darío Gómez confirma demanda en contra de la exesposa del artista, ¿qué pasó?

Darío Gómez fue uno de los artistas de música popular más conocidos en Colombia, construyendo así una carrera de más de 20 años, la cual le permitió recorrer varias ciudades del país y del mundo. Entre sus éxitos se destacan ‘La tirana’, ‘Entre comillas’ y ‘Daniela’. Tras su fallecimiento, quien ha buscado seguir con su legado es Hernán Gómez.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mhoni Vidente lanzó sorpresiva predicción sobre Gustavo Petro; puso a pensar a varios

Hernán Gómez, quien no era tan conocido en la industria del entretenimiento, con el paso de los años ha buscado darse a conocer como artista, buscando seguir con el legado de Darío Gómez. El hombre ya ha colaborado con grandes cantantes del género, así como también llevando su talento a diferentes escenarios del país.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en medio de su carrera musical, pues recientemente Hernán Gómez estuvo haciendo parte de ‘Como amaneció Bogotá’ para referirse a la situación judicial que planea enfrentar con la exesposa de Darío Gómez, Olga Lucía Arcila.

Según mencionó Gómez, el centro de esta situación tiene que ver con la interpretación de pública de las canciones del artista, siendo esta una fuente de regalías para la familia. El inicio de esta dispuesta se dio luego de que Olga Lucía buscara impedir que se interpretarán las canciones en cualquier tipo de evento e incluso llegó hasta a advertir a los promotores de diferentes shows.

“Ella no es sino demandas. Entonces ahora con mis hermanos Wilson y Nelson le vamos a poner una demanda a ella. Porque eso es perjudicarnos por trabajo, hay empresarios que han dejado de contratarnos o nos han cancelado eventos porque ella les mete miedo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Hernán Gómez.

Hasta el momento Olga Lucía no se ha referido a este tema y lo que queda claro es que los hermanos de Darío Gómez no estarían dispuestos a seguir enfrentando esta situación.

¿Quién fue pareja de Darío Gómez antes de su fallecimiento?

La última pareja sentimental de Darío Gómez antes de su fallecimiento fue Nini Johana Vargas. Su relación se extendió por aproximadamente 20 años. Johana Vargas lo conoció desde muy joven y, aunque legalmente no se casaron, ella fue su compañera hasta el final. Su relación fue tema de controversia debido a la diferencia de edad de 31 años y por las declaraciones de la hija del cantante, quien afirmó que Johana era sobrina de Darío Gómez, algo que Vargas ha negado rotundamente, aunque sí compartían el apellido Gómez por adopción familiar.