Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez desató su furia con la exesposa del artista: “Nos lo robaste”

Darío Gómez nació el 6 de junio de 1951 en San Jerónimo, Antioquia. Fue conocido como “El Rey del Despecho” por sus canciones de amor y desamor que llegaron al corazón de muchos.

Gómez comenzó su carrera musical en la década de 1970 y se convirtió en uno de los artistas más populares en Colombia y otros países de América Latina. Su música era única y se destacaba por su estilo tradicional de la música popular colombiana, como la ranchera y la cumbia.

A lo largo de su carrera, Darío Gómez lanzó más de 20 álbumes y colaboró con otros artistas famosos como Arelys Henao y Carin León. Sus canciones más conocidas incluyen “La Tirana”, “Nadie es eterno”, “Mi Desesperación” y “El hijo del amor”.

Desafortunadamente, el mundo perdió a este gran artista el 26 de julio del 2022 cuando falleció a la edad de 71 años. Su legado musical vivirá para siempre y continuará inspirando a futuras generaciones de músicos.

Darío Gómez Foto: Agencias

Sin embargo, desde que el artista murió, se ha conocido que varios de los familiares del cantante han tenido problemas y así lo dejó al descubierto su exesposa, Olga Lucía Arcila, quien recientemente habló en entrevista con SEMANA y dejó muy mal parada a la familia del cantante.

“Yo tengo carpetas con las donaciones que él les hizo en vida a cada uno de ellos; desde la mamá para abajo. Él siempre fue un hombre generoso, así que ahora no entiendo por qué reclaman”, dijo la mujer en una entrevista en la que promociona un libro sobre la vida del cantante.

También afirmó que la familia no lo deja descansar en paz. “Ellos no se merecen mi amistad, en vida fueron crueles con Darío. Después de su muerte, no lo han dejado descansar en paz, solamente han visto la oportunidad para coger fama. Nadie puede utilizar la imagen ni el nombre de Darío Gómez”.

Ante las duras palabras, el hermano del cantante Nelson Gómez decidió pronunciarse al respecto, por lo que compartió un video en Instagram en el que se despachó en contra de la mujer por las acusaciones que ha realizado.

“Me indigna y me da impotencia con esta señora ex mánager y exesposa de Darío (...) Por ahí está diciendo que ni mi mamá creía en el éxito de Darío y que nosotros los hermanos le hicimos mucho daño en vida. Le pido que por favor a mi familia, la dinastía Gómez Zapata, la respeta o la respeta, o la hago respetar”, dijo inicialmente el hermano del cantante.

Después, el cantante le envió un mensaje directo a la exesposa de Darío y le pidió que rectifique ante toda Colombia lo que está asegurando sobre su familia y sobre los supuestos problemas que ellos tenían con Darío.

“Le dices a Colombia con pelos y señales cuál fue el daño que le hicimos (...) Con qué derecho haces eso, atrevida es que eres, deberías de darle gracias a mi mamá que le dio la vida a quien te llenó las arcas de ‘plata’ cuando te diste cuenta que Darío era ‘la gallinita de oro’, ‘la máquina de hacer billetes’”, finalizó ofuscado Nelson Gómez.