Exesposa de Darío Gómez le habría hecho brujería; hermano del artista explicó el supuesto amarre que le hizo

Nelson Gómez, hermano de ‘El Rey del Desspecho’, Darío Gómez, acusó públicamente a Olga Lucía Arcila, exesposa del cantante, de haberle hecho ‘brujería’, mediante un amarre. Nelson le pidió a Arcila que pida disculpas públicas por algunas afirmaciones que la mujer realizó en el libro biográfico del intérprete de ‘Mi renuncia’.

El pasado 6 de febrero, no solo se recordó la memoria del nacido en el municipio de San Jerónimo, en Antioquía, por su fecha de nacimiento, también se dio a conocer el lanzamiento de sus memorias con la publicación del trabajo escrito titulado “Mis Verdades Eternas. Vida y obra de Darío Gómez, ‘El Rey del despecho’”.

Esto le puede interesar: “Hoy le empaco el otro”: Maluma va por la parejita en este San Valentin

El lanzamiento de esta creación literario ha causado gran revuelo en las redes sociales, ya que allí Arcila, quien también fue esposa del ‘Rey’, participó como principal relatora; hecho que ha causado un gran enojo en los familiares de Gómez, dentro de ellos su hermano Nelson, quien aseguró que Olga Lucía le hizo brujería a Darío.

“Me indigna y me da impotencia con esta señora exmanager y exesposa de Darío. (...) Por ahí está diciendo que ni mi mamá creía en el éxito de Darío y que nosotros los hermanos le hicimos mucho daño en vida. (...) Le pido que por favor a mi familia, la dinastía Gómez Zapata la respeta o la respeta, o la hago respetar; le dices a Colombia con pelos y señales cuál fue el daño que le hicimos. (...) Deberías de darle gracias a mi mamá que te dio la vida a quien te llenó las arcas de ‘plata’, ‘la gallinita de oro’, ‘la máquina de hacer billetes’”, manifestó Nelson.

“Nos lo robaste, no lo pusiste en contra. (...) Algo tuvo que ver, una fuerza mala o yo no sé. (...) Te recuerdo que, cuando llegaban las comida de parte de tu madre, la rellena era solo para Darío, el tamal solo para Darío, el sancocho solo para Darío; eso venía marcado, nadie lo podía coger, era intocable. (...) Nosotros le decíamos a Darío, “no te comas eso”, y él decía, “no es que la suegra me quiere mucho, y me da lo mejor”. Algo tenía porque Darío fue cambiando”, añadió.

No se lo puede perder: Clarividente asegura que un hombre y dos mujeres serían los homicidas de Dilan Santiago